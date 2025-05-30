شرحت آيات قرآنية... فنانة تُلقي محاضرة دينية والجمهور غاضب ويهاجمها (فيديو)

أثارت الفنانة جدلاً واسعاً على بعد انتشار فيديو لها تُلقي فيه محاضرة دينية.

وفي الفيديو، ظهرت تشرح بعض الآيات القرآنية وتتناول شرحاً لمفهوم العبادة وبعض المفاهيم الأخرى.

هذا الأمر أثار موجة كبيرة من الانتقادات، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن شمس غير مؤهلة لإلقاء محاضرات دينية ولا تملك الصفة للقيام بذلك.

وفي التعليقات، كتب أحدهم: "آخر من يتكلم في الدين هي هذه الفاجرة، أستغفر الله".

ياليت الممحونه شمس الكويتيه بدالك🥹 شوفوا لبسها وكيف تتكلم عن الصلاة والايمان بكل ثقه ماشفت ناس وقحه مثل وقاحة القـحـ ـبه شمس ليت ما اصاب #ساره_الغامدي يصيبها



@AhlamAlShamsi @nawalofficial0 pic.twitter.com/xdGNzv4Th1 — love me❤️ (@20225New) May 29, 2025 Advertisement

بينما قال آخر: "ما عمري شفت إنسانة بهذه الوقاحة، وهم يتظاهرون بأنهم علماء في كل شيء".