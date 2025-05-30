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فنون ومشاهير

شرحت آيات قرآنية... فنانة تُلقي محاضرة دينية والجمهور غاضب ويهاجمها (فيديو)

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:13
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أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها تُلقي فيه محاضرة دينية.

وفي الفيديو، ظهرت مي العيدان تشرح بعض الآيات القرآنية وتتناول شرحاً لمفهوم العبادة وبعض المفاهيم الدينية الأخرى.

هذا الأمر أثار موجة كبيرة من الانتقادات، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن شمس غير مؤهلة لإلقاء محاضرات دينية ولا تملك الصفة للقيام بذلك.

وفي التعليقات، كتب أحدهم:  "آخر من يتكلم في الدين هي هذه الفاجرة، أستغفر الله".

بينما قال آخر:  "ما عمري شفت إنسانة بهذه الوقاحة، وهم يتظاهرون بأنهم علماء في كل شيء".

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