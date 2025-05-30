تسبب بحالة من الحزن والقلق بين جمهوره... ما صحة خبر وفاة الفنان القدير دريد لحام؟

تصدر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثل السوري القدير دريد لحام، ما أثار حزنًا وقلقًا كبيرين بين جمهوره.
ومع تزايد انتشار الخبر، خرجت هالة بيطار، زوجة دريد لحام، عن صمتها في اتصال مع أحد الصحفيين السوريين نفت فيه الشائعة، مؤكدة أن زوجها جالس إلى جانبها ويتمتع بصحة جيدة.
ولكي تطمئن الجمهور، أعطت هالة الهاتف لدريد لحام خلال الاتصال، ليتحدث بنفسه ويؤكد أنه بخير، وأن كل ما تم تداوله حول وفاته لا صحة له.
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A post shared by فن بلس faan plus (@faan.plus)
A post shared by فن بلس faan plus (@faan.plus)