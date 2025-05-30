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فنون ومشاهير

تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-05-2025 | 23:15
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توفيت الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي عن عمر ناهز 49 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.
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وشهدت حياة الفنانة الراحلة أكثر من أزمة أدت أخيراً إلى اعتزالها الفن في عام 2008. ولدت في مدينة جدة وإسمها الحقيقي نجاة بنت عبدالله الغامدي ، وقد درست علم النفس لكن لم تكمل دراستها الجامعية، إنتقلت للعيش في حي شعبي بسيط جنوب العاصمة الرياض، ثم بدأت مشوارها في عام 1996 بأغنية وطنية بمساعدة من الملحن سامي إحسان.
 
 
 
 
حادثة تعرضها للضرب في بيروت

عام 2005 تعرضت سارة لضرب مبرح خلال تواجدها في لبنان مع زوجها والإعلامي الكويتي بدر الفالح على طريق عين المريسة في بيروت، على مرأى من المارة الذين لم يتمكنوا من نجدتها لأن المعتدين كانوا يرتدون ملابس عسكرية، ونقلت إلى المستشفى حيث خضعت لفحوصات دقيقة، تبين على اثرها انها مصابة بكدمات فضلاً عن تورم في الرقبة والظهر، وكافة انحاء الوجه. قدمت بعدها دعوة قضاية ضدهم. 

قضية سجنها
دخلت سجن بريمان في مطلع عام 2007، حيث قضت نحو عام ونصف، بعد صدور حكم قضائي ضدها لمشاركتها في إحياء حفلات خاصة غير مرخصة. تم إطلاق سراحها بعد إعفائها من ثلث المدة لحسن السلوك وحفظها 6 أجزاء من القرآن الكريم. خرجت بعد أن أتمت محكوميتها عام 2008 وابتعدت عن الفن، وأنجبت بعدها ابنها الثاني. (لها)

المصدر: لبنان 24
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