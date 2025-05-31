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فنون ومشاهير

أطل طريح الفراش.. ما حقيقة إصابة عادل إمام بوعكة صحية ودخوله المستشفى؟ (صورة)

Lebanon 24
31-05-2025 | 01:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بصورة للفنان المصري الكبير عادل إمام ظهر فيها طريح الفراش في أحد المستشفيات، ما أثار حالة من البلبلة والحزن، وسط تساؤلات عن صحة الخبر.
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وفي أول رد فعل على الصورة، أعلنت مصادر مقرّبة من "الزعيم" في بيان صحافي، أن الصورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية ولا تمت الى الواقع بأي صلة.
 
 
 
 
كما أكد البيان أن "الزعيم" يتمتع بصحة جيدة، ولا يتواجد في المستشفى، ولا يعاني أي مشكلات صحية تستدعي القلق عليه، بل على العكس يعيش حياة هادئة في منزله.

وجاء في البيان: "كل ما يتم تداوله عن مرض أو وفاة الفنان عادل إمام غير صحيح على الإطلاق، والزج باسمه في شائعات متكررة أمر غير مقبول".

وهذه الشائعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن طاولت "الزعيم" شائعات كثيرة عن وفاته، كان آخرها في منتصف العام الماضي، وأثبتت الأيام عدم صحتها.

عادل إمام، الذي احتفل هذا العام ببلوغه 84 عاماً، لا يزال يُعد من أبرز رموز الفن المصري والعربي، ويحتفظ بمكانته الخاصة لدى الجمهور بمختلف فئاته، بفضل مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.(لها)
 
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