التقى الأسد مرتين: تصريحات نارية للممثل السوري عباس النوري وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)

تحدث الفنان السوري عن محطات مفصلية في حياته الشخصية والفكرية والفنية، متناولًا رحلته من الفقر إلى النجومية، وموقفه من الدين، وتجربته في الدراما العربية.



وقال النوري في مقابلة مع الإعلامي ضمن برنامج "عندي سؤال" عبر "المشهد" عن بداياته الفنية قائلاً: دخلت التلفزيون لأول مرة عام 1976 في مسلسل قصير بعنوان سمر. لم يكن التمثيل ، بل كان وسيلة للتعبير عن الذات. الحياة قادتني إليه بالصدفة، وكانت إشارة من المخرج هي التي غيّرت مسار حياتي بالكامل.



وأضاف: "أول أجر تقاضيته صرفته على دخان وبنطال. لم يكن المال هدفي، بل الحاجة إلى أن أقول شيئًا من خلال الفن".



وتابع: "ولدت في أسرة فقيرة تضم عشرة أبناء. كنا نعيش سبع عائلات في منزل واحد. كنت أعاني من عقدة نقص، خصوصًا حين أدرس مجانًا مع أبناء من تبرعوا بتكاليف المدرسة."



واعتبر النوري أن مسلسل أيام شامية مثّل نقطة تحول في مسيرته، وقال: كرّس نجوميتي ومنحني شعورًا بالمسؤولية. أما ، فقد تحوّل إلى مشروع تجاري. عودتي في الجزءين السادس والسابع جاءت تحت ضغط إنتاجي من قناة MBC وبطلب جماهيري، لكن غياب شخصية في الأجزاء السابقة، وتراجع مستوى الخطاب الدرامي، أثّر سلبًا على التجربة.



وفي السياسة، قال النوري انه التقى بالرئيس السوري المخلوع مرتي، وأضاف :"ما كنت مجبور روح بس إذا ما رحت بيصير عليي مية مساءلة…وانا ما كنت خايف لا من المخابرات ولا من نفسه كنت خايف من الوسط الفني نفسه".

#عباس_النوري: إلتقيت ببشار مرتين…ما كنت مجبور روح بس إذا ما رحت بيصير عليي مية مساءلة…وانا ما كنت خايف لا من المخابرات ولا من #بشار_الأسد نفسه كنت خايف من الوسط الفني نفسه pic.twitter.com/ccLJwiDwX1 — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) May 30, 2025 Advertisement

وعن الرئيس السوري ، قال: الرئيس معيّن وليس منتخب…وبدو مين يساعده كمان الحاكم ما رح يساوي حاله ممكن يساوي حاله بيرجع يعمل نسخة جديدة من بشار الأسد…الواقع بيعطيك إشارات مزعجة ومخيفة…وهاد الرجل عم يحاول يساوي دولة".