التقى الأسد مرتين: تصريحات نارية للممثل السوري عباس النوري وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)

تحدث الفنان السوري عباس النوري
عن محطات مفصلية في حياته الشخصية والفكرية والفنية، متناولًا رحلته من الفقر إلى النجومية، وموقفه من الدين، وتجربته في الدراما العربية.
وقال النوري في مقابلة مع الإعلامي محمد قيس
ضمن برنامج "عندي سؤال" عبر "المشهد" عن بداياته الفنية قائلاً: دخلت التلفزيون لأول مرة عام 1976 في مسلسل قصير بعنوان سمر. لم يكن التمثيل حلمي
، بل كان وسيلة للتعبير عن الذات. الحياة قادتني إليه بالصدفة، وكانت إشارة من المخرج سليم صبري
هي التي غيّرت مسار حياتي بالكامل.
وأضاف: "أول أجر تقاضيته صرفته على كروز
دخان وبنطال. لم يكن المال هدفي، بل الحاجة إلى أن أقول شيئًا من خلال الفن".
وتابع: "ولدت في أسرة فقيرة تضم عشرة أبناء. كنا نعيش سبع عائلات في منزل واحد. كنت أعاني من عقدة نقص، خصوصًا حين أدرس مجانًا مع أبناء من تبرعوا بتكاليف المدرسة."
واعتبر النوري أن مسلسل أيام شامية مثّل نقطة تحول في مسيرته، وقال: كرّس نجوميتي ومنحني شعورًا بالمسؤولية. أما باب الحارة
، فقد تحوّل إلى مشروع تجاري. عودتي في الجزءين السادس والسابع جاءت تحت ضغط إنتاجي من قناة MBC وبطلب جماهيري، لكن غياب شخصية أبو عصام
في الأجزاء السابقة، وتراجع مستوى الخطاب الدرامي، أثّر سلبًا على التجربة.
وفي السياسة، قال النوري انه التقى بالرئيس السوري المخلوع بشار الاسد
مرتي، وأضاف :"ما كنت مجبور روح بس إذا ما رحت بيصير عليي مية مساءلة…وانا ما كنت خايف لا من المخابرات ولا من بشار الأسد
نفسه كنت خايف من الوسط الفني نفسه".