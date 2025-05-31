Advertisement

فنون ومشاهير

"أموت نفسي وهي متزعلش".. تامر حسني يكشف للمرة الأولى سبب طلاقه من بسمة بوسيل (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1368513-638842818305308564.jpeg
Doc-P-1368513-638842818305308564.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان المصري تامر حسني عبر منصة Blinx، بشكل عفوي وللمرة الأولى عن سبب طلاقه من الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مؤكداً اعتزازه بعلاقته بها.

وأكد تامر أن هناك الكثيرين الذين يغارون منها، ولهذا عمدوا الى تشويه العلاقة بينهما وهي استمعت لهم، وقال: "أموت نفسي وهي متزعلش.. في ناس غيرانة منها، وهي بتسمع لهم كتير، لكن لو في حاجة أتمنى أحذفها من حياتي فهي الزعل اللي بيني وبينها".

أضاف: "بينا عشرة كبيرة وأولاد، وزي ما قلتلك هي بنتي الكبيرة.. حتى لما بتسمع كلام ناس مش بيحبوا حياتها، بشوف إنها في طريقها تتجاوز كل ده. بنتكلم بشكل يومي، وبساعدها تحلل مواقف في حياتها حتى لو ما طلبتش".
 
Advertisement
 
يُذكر أن تامر حسني يعيش فترة انتعاشة فنية حاليًا، حيث يُعرض له في دور السينما فيلم "ريستارت"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشاركه البطولة كل من: هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم.(لها)

مواضيع ذات صلة
تامر حسني يتحدث للمرة الأولى عن بسمة بوسيل بعد طلاقهما.. فماذا قال؟
lebanon 24
31/05/2025 14:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقهما وهجومها عليه.. تامر حسني وبسمة بوسيل في أول ظهور مشترك وأولادهما حديث المواقع (فيديو)
lebanon 24
31/05/2025 14:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان مكشوف وغطاء على الرأس... بسمة بوسيل طليقة تامر حسني تستمتع بوقتها في السعودية (فيديو)
lebanon 24
31/05/2025 14:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت بقميص فقط.. أولاد تامر حسني يُفاجئون والدتهم بسمة بوسيل بعيدها وملابسها تعرّضها للهجوم (فيديو)
lebanon 24
31/05/2025 14:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2025-05-31
04:51 | 2025-05-31
04:27 | 2025-05-31
04:00 | 2025-05-31
03:57 | 2025-05-31
03:29 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24