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فنون ومشاهير
"أموت نفسي وهي متزعلش".. تامر حسني يكشف للمرة الأولى سبب طلاقه من بسمة بوسيل (فيديو)
Lebanon 24
31-05-2025
|
02:45
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كشف الفنان المصري
تامر حسني
عبر منصة Blinx، بشكل عفوي وللمرة الأولى عن سبب طلاقه من الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
، مؤكداً اعتزازه بعلاقته بها.
وأكد تامر أن هناك الكثيرين الذين يغارون منها، ولهذا عمدوا الى تشويه العلاقة بينهما وهي استمعت لهم، وقال: "أموت نفسي وهي متزعلش.. في ناس غيرانة منها، وهي بتسمع لهم كتير، لكن لو في حاجة أتمنى أحذفها من حياتي فهي الزعل اللي
بيني
وبينها".
أضاف: "بينا عشرة كبيرة وأولاد، وزي
ما قلتلك
هي بنتي الكبيرة.. حتى لما بتسمع كلام ناس مش بيحبوا حياتها، بشوف إنها في طريقها تتجاوز كل ده. بنتكلم بشكل يومي، وبساعدها تحلل مواقف في حياتها حتى
لو ما
طلبتش".
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A post shared by blinx (@blinxnow)
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يُذكر أن تامر حسني يعيش فترة انتعاشة فنية حاليًا، حيث يُعرض له في دور السينما فيلم "
ريستارت
"، وهو من تأليف
أيمن بهجت قمر
، وإخراج
سارة وفيق
، ويشاركه البطولة كل من:
هنا الزاهد
وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم.(لها)
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