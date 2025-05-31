"أموت نفسي وهي متزعلش".. تامر حسني يكشف للمرة الأولى سبب طلاقه من بسمة بوسيل (فيديو)

كشف الفنان المصري عبر منصة Blinx، بشكل عفوي وللمرة الأولى عن سبب طلاقه من الفنانة المغربية ، مؤكداً اعتزازه بعلاقته بها.



وأكد تامر أن هناك الكثيرين الذين يغارون منها، ولهذا عمدوا الى تشويه العلاقة بينهما وهي استمعت لهم، وقال: "أموت نفسي وهي متزعلش.. في ناس غيرانة منها، وهي بتسمع لهم كتير، لكن لو في حاجة أتمنى أحذفها من حياتي فهي الزعل اللي وبينها".



أضاف: "بينا عشرة كبيرة وأولاد، وزي هي بنتي الكبيرة.. حتى لما بتسمع كلام ناس مش بيحبوا حياتها، بشوف إنها في طريقها تتجاوز كل ده. بنتكلم بشكل يومي، وبساعدها تحلل مواقف في حياتها حتى طلبتش".

يُذكر أن تامر حسني يعيش فترة انتعاشة فنية حاليًا، حيث يُعرض له في دور السينما فيلم " "، وهو من تأليف ، وإخراج ، ويشاركه البطولة كل من: وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم.(لها)