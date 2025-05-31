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فنون ومشاهير

المشاكل تُلاحقها.. بشكل مُفاجئ إلغاء حفل النجمة العالمية من أصل لبناني

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:57
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في خبر مفاجئ، أعلنت إدارة ملعب "ناشيونالز بارك" في واشنطن إلغاء حفل النجمة الكولومبية شاكيرا، الذي كان من المقرر أن يُقام مساء اليوم السبت.
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وقالت إدارة الملعب، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إن الإلغاء يعود إلى "تعقيدات لوجستية مرتبطة بالحفل السابق في بوسطن"، مؤكدة أن معدات الجولة الفنية الخاصة بشاكيرا لم تتمكن من الوصول إلى واشنطن في الوقت المناسب.

وفي بيان شخصي، أعربت شاكيرا عن حزنها قائلة: "بسبب ظروف خارجة عن إرادتي، أشعر بالحزن الشديد لأنني لن أتمكن من التواجد معكم في واشنطن العاصمة غدًا. آمل أن أعود في أقرب فرصة ممكنة، وأشكر دعمكم غير المشروط من أعماق قلبي".

وبحسب البيان، سيتم ردّ قيمة التذاكر تلقائيًا لجميع من اشتروها عبر موقعي "تيكتماستر" و"واشنطن ناشيونالز".

يُذكر أن هذا الحفل كان جزءًا من جولة شاكيرا العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran"، التي شهدت سلسلة من الإلغاءات والتأجيلات في الأسابيع الماضية، أبرزها إلغاء مفاجئ لحفلها في ملعب "فينواي بارك" ببوسطن قبل ساعات من صعودها إلى المسرح مساء الخميس. كما أُلغي حفل آخر في نفس الموقع لفنانَي الكانتري جيسون ألدين وفرقة "بروكس أند دان" مساء أمس الجمعة، بسبب مشاكل هيكلية في تصميم المسرح، وفقًا لشركة "لايف نايشن" المنظمة.

وكانت شاكيرا قد اضطرت في وقت سابق لتأجيل حفلتين؛ الأولى في ليما بسبب وعكة صحية أُدخلت على أثرها المستشفى، والثانية في ميديلين لأسباب تتعلق بسلامة سقف المسرح. كما أصدر مسؤولو الصحة في نيوجيرسي هذا الشهر تحذيرًا للحضور في حفل شاكيرا بملعب "ميت لايف"، لاحتمال تعرضهم للحصبة بعد تأكيد إصابة أحد الحضور بالمرض.(العين الإخبارية)

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