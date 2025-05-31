كَبُرَ وأصبح شاباً طويل القامة... إليكم صور علي نجل الفنان ملحم زين

نشر الفنان عبر خاصية " " عبر حسابه على " "، فيديو للحظة تسليم والده حسين وإبنه علي، لجائزة تحمل إسمه إلى إحدى الشابات، الأميركيّة لبيروت.

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واللافت أنّ علي نجل ملحم كِبُرَ وأصبح شاباً طويل القامة، ووقف إلى جانب جدّه، خلال تسليم الجائزة.