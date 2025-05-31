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فنون ومشاهير

كَبُرَ وأصبح شاباً طويل القامة... إليكم صور علي نجل الفنان ملحم زين

Lebanon 24
31-05-2025 | 07:11
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نشر الفنان ملحم زين عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، فيديو للحظة تسليم والده حسين وإبنه علي، لجائزة تحمل إسمه إلى إحدى الشابات، في الجامعة الأميركيّة لبيروت.
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واللافت أنّ علي نجل ملحم كِبُرَ وأصبح شاباً طويل القامة، ووقف إلى جانب جدّه، خلال تسليم الجائزة.
 
 
 
 
 
 
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