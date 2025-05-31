بعدما وصل الخلاف مع زوجها السابق إلى القضاء.. ماذا قرّرت المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة؟

قررت اليوم السبت، تبرئة الفنانة مما نُسب إليها من تهم تتعلق بالسب والتشهير بطليقها الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تصريحات أدلت بها إلى أحد البرامج التلفزيونية.

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وتأتي البراءة بعدما كشفت الفنانة عن انتهاء الخلافات بينها وبين طليقها، في جلسة تصالح عائلية جمعت أفراداً من العائلتين، من بينهم المستشار ، والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري والد الفنانة. (ارم نيوز)