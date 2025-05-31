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فنون ومشاهير
بعدما وصل الخلاف مع زوجها السابق إلى القضاء.. ماذا قرّرت المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة؟
Lebanon 24
31-05-2025
|
10:40
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قررت
محكمة القاهرة الاقتصادية
اليوم السبت، تبرئة الفنانة
راندا البحيري
مما نُسب إليها من تهم تتعلق بالسب والتشهير بطليقها الإعلامي
سعيد جميل
عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تصريحات أدلت بها إلى أحد البرامج التلفزيونية.
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وتأتي البراءة بعدما كشفت الفنانة
المصرية
عن انتهاء الخلافات بينها وبين طليقها، في جلسة تصالح عائلية جمعت أفراداً من العائلتين، من بينهم المستشار
جميل سعيد
، والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري والد الفنانة. (ارم نيوز)
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