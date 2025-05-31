25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
31-05-2025
|
11:50
A-
A+
A+
A-
توفيت الممثلة الأميركية لوريتا سويت، التي اشتهرت بدور "مارغريت هوليهان" في المسلسل الكوميدي الشهير "MASH"، عن عمر ناهز 87 عامًا في منزلها في
مدينة نيويورك
، وفق ما أعلنه مدير أعمالها هارلان بول، مشيرًا إلى أن الوفاة كانت على الأرجح لأسباب طبيعية.
Advertisement
سويت، الحائزة على جائزتي "
إيمي
"، شكلت مع النجم
آلان
ألدا ثنائيًا مميزًا استمر طوال مواسم المسلسل الممتد من عام 1972 حتى 1983 على شاشة CBS، المبني على رواية للطبيب والكاتب ريتشارد هورنبرغر.
يحكي المسلسل قصة الأطباء والممرضين في مستشفى جراحة متنقل للجيش الأميركي خلال
الحرب الكورية
، وكان أداؤها لشخصية "الرائدة هوليهان" مزيجًا لافتًا من الصرامة الإنسانية والروح الساخرة، ما جعل منها إحدى أبرز الوجوه في تاريخ التلفزيون الأميركي.
شهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل، التي بثت في 28 شباط 1983، متابعة جماهيرية غير مسبوقة، حيث جذبت أكثر من 100 مليون مشاهد، لتصبح حتى اليوم الحلقة الأعلى مشاهدة في تاريخ المسلسلات المكتوبة.
مواضيع ذات صلة
صانع تاريخ ريال مدريد.. رحيل الأسطورة ليو بينهاكر
Lebanon 24
صانع تاريخ ريال مدريد.. رحيل الأسطورة ليو بينهاكر
31/05/2025 22:32:00
31/05/2025 22:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد جريئة.. قبل عرض مسلسل "آسر" باميلا الكيك تشوّق الجمهور بصورة مع زينة مكي
Lebanon 24
مشاهد جريئة.. قبل عرض مسلسل "آسر" باميلا الكيك تشوّق الجمهور بصورة مع زينة مكي
31/05/2025 22:32:00
31/05/2025 22:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر التاريخ.. ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟
Lebanon 24
عبر التاريخ.. ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟
31/05/2025 22:32:00
31/05/2025 22:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف عسكريين إسرائيليين في معركة بغزة
Lebanon 24
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف عسكريين إسرائيليين في معركة بغزة
31/05/2025 22:32:00
31/05/2025 22:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حكم جديد بحق حمو بيكا.. سجن لمدة عام كامل
Lebanon 24
حكم جديد بحق حمو بيكا.. سجن لمدة عام كامل
14:39 | 2025-05-31
31/05/2025 02:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى صحبة".. محمد رمضان يبارك صلح ريهام سعيد ونادر صعب
Lebanon 24
"أحلى صحبة".. محمد رمضان يبارك صلح ريهام سعيد ونادر صعب
14:30 | 2025-05-31
31/05/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جنى المير تعلن عقد قرانها.. وهذه هوية زوجها
Lebanon 24
جنى المير تعلن عقد قرانها.. وهذه هوية زوجها
14:00 | 2025-05-31
31/05/2025 02:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية أفقدته حياته.. كاتب مسلسل "ابو جانتي" في ذمة الله
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية أفقدته حياته.. كاتب مسلسل "ابو جانتي" في ذمة الله
12:55 | 2025-05-31
31/05/2025 12:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من على يخت فاخر.. مقدمة برامج شهيرة تعلن ارتباطها بلاعب كرة قدم أصغر منها (صور)
Lebanon 24
من على يخت فاخر.. مقدمة برامج شهيرة تعلن ارتباطها بلاعب كرة قدم أصغر منها (صور)
12:36 | 2025-05-31
31/05/2025 12:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
Lebanon 24
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
16:38 | 2025-05-30
30/05/2025 04:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
23:15 | 2025-05-30
30/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "حب للايجار" التركية الشهيرة؟ أنباء عن إصابتها بورم سرطاني امتد إلى وجهها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "حب للايجار" التركية الشهيرة؟ أنباء عن إصابتها بورم سرطاني امتد إلى وجهها (صور)
03:00 | 2025-05-31
31/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
06:00 | 2025-05-31
31/05/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إبنيها كارل ومارسيل... هجوم جديد من نادين الراسي على جيسكار أبي نادر: لم تكن أباً
Lebanon 24
بسبب إبنيها كارل ومارسيل... هجوم جديد من نادين الراسي على جيسكار أبي نادر: لم تكن أباً
07:38 | 2025-05-31
31/05/2025 07:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:39 | 2025-05-31
حكم جديد بحق حمو بيكا.. سجن لمدة عام كامل
14:30 | 2025-05-31
"أحلى صحبة".. محمد رمضان يبارك صلح ريهام سعيد ونادر صعب
14:00 | 2025-05-31
جنى المير تعلن عقد قرانها.. وهذه هوية زوجها
12:55 | 2025-05-31
تعرّض لوعكة صحية أفقدته حياته.. كاتب مسلسل "ابو جانتي" في ذمة الله
12:36 | 2025-05-31
من على يخت فاخر.. مقدمة برامج شهيرة تعلن ارتباطها بلاعب كرة قدم أصغر منها (صور)
12:07 | 2025-05-31
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
31/05/2025 22:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
31/05/2025 22:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
31/05/2025 22:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24