مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"

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توفيت الممثلة الأميركية لوريتا سويت، التي اشتهرت بدور "مارغريت هوليهان" في المسلسل الكوميدي الشهير "MASH"، عن عمر ناهز 87 عامًا في منزلها في ، وفق ما أعلنه مدير أعمالها هارلان بول، مشيرًا إلى أن الوفاة كانت على الأرجح لأسباب طبيعية.سويت، الحائزة على جائزتي " "، شكلت مع النجم ألدا ثنائيًا مميزًا استمر طوال مواسم المسلسل الممتد من عام 1972 حتى 1983 على شاشة CBS، المبني على رواية للطبيب والكاتب ريتشارد هورنبرغر.يحكي المسلسل قصة الأطباء والممرضين في مستشفى جراحة متنقل للجيش الأميركي خلال ، وكان أداؤها لشخصية "الرائدة هوليهان" مزيجًا لافتًا من الصرامة الإنسانية والروح الساخرة، ما جعل منها إحدى أبرز الوجوه في تاريخ التلفزيون الأميركي.شهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل، التي بثت في 28 شباط 1983، متابعة جماهيرية غير مسبوقة، حيث جذبت أكثر من 100 مليون مشاهد، لتصبح حتى اليوم الحلقة الأعلى مشاهدة في تاريخ المسلسلات المكتوبة.