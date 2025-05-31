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فنون ومشاهير
تعرّض لوعكة صحية أفقدته حياته.. كاتب مسلسل "ابو جانتي" في ذمة الله
Lebanon 24
31-05-2025
|
12:55
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فُجع الوسط الفني السوري،
صباح اليوم
السبت، بوفاة الكاتب والسيناريست والفنان التشكيلي
رازي وردة
، وذلك إثر إصابته باحتشاء حاد في عضلة القلب، في العاصمة
دمشق
، وفق ما أعلنته
نقابة الفنانين السوريين
.
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ويُعد رازي وردة من الأسماء البارزة في الساحة الدرامية
السورية
، حيث قدّم العديد من الأعمال المميزة، أبرزها: "
هند خانم
"، "الباشا"، "وعدتني يا رفيقي"، و"صايعين ضايعين"، كما ساهم في كتابة "زنود
الست
" و"
أبو جانتي
"، بالإضافة إلى لوحات كوميدية في مسلسل "ما اختلفنا".
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