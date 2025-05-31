Advertisement

فنون ومشاهير

تعرّض لوعكة صحية أفقدته حياته.. كاتب مسلسل "ابو جانتي" في ذمة الله

Lebanon 24
31-05-2025 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1368742-638843183626140584.png
Doc-P-1368742-638843183626140584.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 فُجع الوسط الفني السوري، صباح اليوم السبت، بوفاة الكاتب والسيناريست والفنان التشكيلي رازي وردة، وذلك إثر إصابته باحتشاء حاد في عضلة القلب، في العاصمة دمشق، وفق ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين.
Advertisement

ويُعد رازي وردة من الأسماء البارزة في الساحة الدرامية السورية، حيث قدّم العديد من الأعمال المميزة، أبرزها: "هند خانم"، "الباشا"، "وعدتني يا رفيقي"، و"صايعين ضايعين"، كما ساهم في كتابة "زنود الست" و"أبو جانتي"، بالإضافة إلى لوحات كوميدية في مسلسل "ما اختلفنا".
وفاة السيناريست رازي وردة كاتب مسلسل <a class='entities-links' href='/entity/1948944014/ابو-جانتي/ar/1?utm_term=PublicFigures-ابو-جانتي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ابو-جانتي&id=168514&catid=0&pagetype=PublicFigures'>ابو جانتي</a> - <a class='entities-links' href='/entity/1209921769/lebanon/ar/1?utm_term=PublicFigures-lebanon&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-lebanon&id=42211&catid=0&pagetype=PublicFigures'>lebanon</a> News
مواضيع ذات صلة
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
lebanon 24
31/05/2025 22:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية
lebanon 24
31/05/2025 22:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نجم مسلسل "اش اش" تعرّض لأزمة صحية
lebanon 24
31/05/2025 22:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
lebanon 24
31/05/2025 22:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:39 | 2025-05-31
14:30 | 2025-05-31
14:00 | 2025-05-31
12:36 | 2025-05-31
12:07 | 2025-05-31
11:50 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24