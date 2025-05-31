تعرّض لوعكة صحية أفقدته حياته.. كاتب مسلسل "ابو جانتي" في ذمة الله

Advertisement

فُجع الوسط الفني السوري، السبت، بوفاة الكاتب والسيناريست والفنان التشكيلي ، وذلك إثر إصابته باحتشاء حاد في عضلة القلب، في العاصمة ، وفق ما أعلنته .ويُعد رازي وردة من الأسماء البارزة في الساحة الدرامية ، حيث قدّم العديد من الأعمال المميزة، أبرزها: " "، "الباشا"، "وعدتني يا رفيقي"، و"صايعين ضايعين"، كما ساهم في كتابة "زنود " و" "، بالإضافة إلى لوحات كوميدية في مسلسل "ما اختلفنا".