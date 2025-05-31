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فنون ومشاهير
"أحلى صحبة".. محمد رمضان يبارك صلح ريهام سعيد ونادر صعب
Lebanon 24
31-05-2025
|
14:30
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أعرب الفنان
محمد رمضان
عن سعادته بالمصالحة التي تمت بين الإعلامية
المصرية
ريهام سعيد
وطبيب التجميل
نادر صعب
، بعد خلاف طويل بينهما وصل إلى أروقة المحاكم.
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وجاءت تهنئة
رمضان
خلال مكالمة فيديو جمعته بالطرفين، ظهرت في مقطع مصوّر نشرته الإعلامية
أنابيلا هلال
، زوجة نادر صعب، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام".
وقال رمضان
في المكالمة: "أحلى مفاجأة، ربنا ما يدخل بينكم الشيطان أبداً، ويحفظكم ويحفظنا كلنا لبعض، أحلى صحبة".
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