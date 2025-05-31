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فنون ومشاهير

"أحلى صحبة".. محمد رمضان يبارك صلح ريهام سعيد ونادر صعب

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:30
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أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالمصالحة التي تمت بين الإعلامية المصرية ريهام سعيد وطبيب التجميل نادر صعب، بعد خلاف طويل بينهما وصل إلى أروقة المحاكم.
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وجاءت تهنئة رمضان خلال مكالمة فيديو جمعته بالطرفين، ظهرت في مقطع مصوّر نشرته الإعلامية أنابيلا هلال، زوجة نادر صعب، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وقال رمضان في المكالمة: "أحلى مفاجأة، ربنا ما يدخل بينكم الشيطان أبداً، ويحفظكم ويحفظنا كلنا لبعض، أحلى صحبة".
 
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