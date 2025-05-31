"أحلى صحبة".. محمد رمضان يبارك صلح ريهام سعيد ونادر صعب

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أعرب الفنان عن سعادته بالمصالحة التي تمت بين الإعلامية وطبيب التجميل ، بعد خلاف طويل بينهما وصل إلى أروقة المحاكم.وجاءت تهنئة خلال مكالمة فيديو جمعته بالطرفين، ظهرت في مقطع مصوّر نشرته الإعلامية ، زوجة نادر صعب، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام".في المكالمة: "أحلى مفاجأة، ربنا ما يدخل بينكم الشيطان أبداً، ويحفظكم ويحفظنا كلنا لبعض، أحلى صحبة".