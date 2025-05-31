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فنون ومشاهير

حكم جديد بحق حمو بيكا.. سجن لمدة عام كامل

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:39
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أيدت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة الحكم الغيابي السابق الصادر بحق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والذي يقضي بحبسه لمدة عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك بعد رفض المحكمة المعارضة التي تقدم بها على خلفية اتهامه بحيازة سلاحين أبيضين.
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ويعود أصل القضية إلى ضبط حمو بيكا وبحوزته سلاحان أبيضان، ما اعتبرته النيابة العامة مخالفة للقانون، وقضت المحكمة بحبسه غيابيًا، قبل أن ترفض الطعن وتؤيد العقوبة.

قبل جلسة المعارضة، كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أمرت بإخلاء سبيل الفنان على ذمة القضية، مع إحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في وقائع أخرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، بعد أن تبين تهربه من تنفيذ عدة أحكام قضائية. وحرر محضر بالواقعة، وتولت دورية أمنية اصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل، تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وتولت النيابة المختصة متابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق آخر، سبق أن خرج حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، معبرًا عن غضبه من الهجوم المستمر عليه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: أنا بحبكم وأي حد زعلان مني يسامحني… لكن مش كل ما أنزل صورة ألاقي شتيمة وسُباب، ده مش طبيعي.
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