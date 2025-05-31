حكم جديد بحق حمو بيكا.. سجن لمدة عام كامل

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أيدت في الحكم الغيابي السابق الصادر بحق مؤدي المهرجانات ، والذي يقضي بحبسه لمدة عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك بعد رفض المحكمة التي تقدم بها على خلفية اتهامه بحيازة سلاحين أبيضين.ويعود أصل القضية إلى ضبط حمو وبحوزته سلاحان أبيضان، ما اعتبرته مخالفة للقانون، وقضت المحكمة بحبسه غيابيًا، قبل أن ترفض الطعن وتؤيد العقوبة.قبل جلسة المعارضة، كانت نيابة ، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أمرت بإخلاء سبيل الفنان على ذمة القضية، مع إحالته إلى المحاكمة أمام ، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في وقائع أخرى.تمكنت من القبض على حمو بيكا في منطقة ، بعد أن تبين تهربه من تنفيذ عدة أحكام قضائية. وحرر محضر بالواقعة، وتولت دورية أمنية اصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل، تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وتولت المختصة متابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.في سياق آخر، سبق أن خرج حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على ، معبرًا عن غضبه من الهجوم المستمر عليه من رواد .وقال: أنا بحبكم وأي حد زعلان مني يسامحني… لكن مش كل ما أنزل صورة ألاقي شتيمة وسُباب، ده مش طبيعي.