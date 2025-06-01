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فنون ومشاهير
"تعلّموا مني".. نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء الأشخاص
Lebanon 24
01-06-2025
|
04:41
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وجّهت الممثلة
اللبنانية
نادين نسيب نجيم
رسالة حادّة عبر حسابها على منصة "إكس"، انتقدت فيها من يتناولونها بالنميمة أو يستخدمون اسمها لصناعة محتوى وصفته بـ"التافه" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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وقالت نجيم: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم
نادين نسيب
نجيم". ودعتهم إلى التوقف عن هدر وقتهم بمراقبتها، قائلة: "إضاعة الوقت في متابعتي امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".
وفي ختام رسالتها، وجهت نصيحة لمنتقديها: "تعلّموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل. خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظاً سعيداً".
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