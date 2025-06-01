"تعلّموا مني".. نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء الأشخاص

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وجّهت الممثلة رسالة حادّة عبر حسابها على منصة "إكس"، انتقدت فيها من يتناولونها بالنميمة أو يستخدمون اسمها لصناعة محتوى وصفته بـ"التافه" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت نجيم: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم نجيم". ودعتهم إلى التوقف عن هدر وقتهم بمراقبتها، قائلة: "إضاعة الوقت في متابعتي امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".وفي ختام رسالتها، وجهت نصيحة لمنتقديها: "تعلّموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل. خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظاً سعيداً".