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فنون ومشاهير

"تعلّموا مني".. نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء الأشخاص

Lebanon 24
01-06-2025 | 04:41
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وجّهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة حادّة عبر حسابها على منصة "إكس"، انتقدت فيها من يتناولونها بالنميمة أو يستخدمون اسمها لصناعة محتوى وصفته بـ"التافه" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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وقالت نجيم: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم نادين نسيب نجيم". ودعتهم إلى التوقف عن هدر وقتهم بمراقبتها، قائلة: "إضاعة الوقت في متابعتي امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".

وفي ختام رسالتها، وجهت نصيحة لمنتقديها: "تعلّموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل. خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظاً سعيداً".
 
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