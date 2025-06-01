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فنون ومشاهير

بعد علاقة متوترة استمرت سنوات... نجمة عالمية تتجاهل وفاة والدها!

Lebanon 24
01-06-2025 | 09:23
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أفاد مصدر مطلع لموقع TMZ بأن رونالد فينتي، والد ريهانا توفي في لوس أنجلوس بعد صراع مع المرض.
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يوم الأربعاء، التُقطت صورة لشقيق ريهانا، راجاد فينتي، وهو يصل إلى "مركز سيدارز-سيناي" الطبي. وقيل إن ريهانا كانت أيضًا في السيارة، على الرغم من أنها لم تظهر في الصورة.

ولم يُعرف سبب الوفاة الرسمي فورًا. ومع ذلك، أفادت إذاعة من باربادوس مسقط رأس ريهانا، أن فينتي توفي إثر "مرض قصير". وأفادت مصادر للإذاعة أن أفراد عائلته تجمعوا في كاليفورنيا لإحياء ذكرى وفاته.

وكانت علاقة ريهانا ورونالد متوترة على مر السنين... فقد انفصلا لفترة طويلة قبل أن يتصالحا في النهاية. وُصفت علاقة الأب بإدمان الكحول والمخدرات، مما تسبب في خلاف بينهما. كما انفصل رونالد عن والدة ريانا، مونيكا بريثويت، عندما كانت مغنية أغنية "أمبريلا" في الرابعة عشرة من عمرها.

ووصفت ريهانا العلاقة بأنها "غريبة حقًا" في مقابلة صحافية عام 2011، مضيفةً: "هذه هي الكلمة الوحيدة التي أستطيع وصفها، لأنك تكبر مع والدك... أنت جزء منه بحق السماء!".

وأضافت مغنية أغنية "وورك" آنذاك: "ثم يفعل شيئًا غريبًا جدًا لا أستطيع استيعابه. تسمع قصصًا مرعبة عن أشخاص يتصرفون من وراء ظهورهم ويفعلون أشياء غريبة، لكنك دائمًا ما تفكر: 'ليس من عائلتي. والدي لن يفعل بي ذلك أبدًا'".

ومع ذلك، في عام 2012، أعلنت ريانا أنها ووالدها قد "أصلحا" علاقتهما، قائلةً لأوبرا وينفري في مقابلة إنها تعلمت الفصل بين كونه أبًا وبين كونه زوجًا.

وقالت مغنية أغنية "لوف أون ذا برين" في المقابلة، وفقًا لمجلة بيبول: "لقد علمني كل شيء، وعلى الرغم من قسوته على والدتي، إلا أنه في بعض الأحيان لا يُقارن بمدى عظمته كأب". "وكان عليّ أن أتصالح مع ذلك، وتمكنت من سد تلك الفجوة معه".

ومع ذلك، بدا أن العلاقة بين الأب وابنته قد عادت إلى السوء بحلول عام 2019 حين رفعت ريهانا دعوى قضائية ضد والدها آنذاك بتهمة استخدام اسمها لتحقيق مكاسب مالية من خلال شركته لتطوير المواهب، فنتي إنترتينمنت، والتي ادعى أنها تابعة للمغنية.

وتقدمت ريهانا بطلب سحب الدعوى قبل ثلاثة أسابيع من بدء المحاكمة في عام 2021، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وبعد تسوية الأمر، زعم رونالد أن الزوجين تصالحا مرة أخرى.

وسبق أن أشاد رونالد بدوره كجد لابن ريهانا، آر زد إيه، الذي رُزقت به في 2022 مع روكي، 36 عامًا.

وقال رونالد إن ريهانا أعادت الطفل إلى جزيرتها الأم باربادوس مرتين، وشارك تجربتها الأولى في الأمومة، قائلاً: "إنها سعيدة بذلك. إنها أم مفرطة في حمايتها".

وفي 2023، صرّح رونالد فينتي لموقع TMZ بأنه كان سعيدًا للغاية بانتظار ابنته وآساب روكي طفلًا آخر، وكان حريصًا على أن يكون جزءًا من حياة الطفل.

ولرونالد ثلاثة أطفال من زوجته السابقة، مونيكا بريثويت: ريهانا، راجاد، وروري. وانفصل الزوجان في عام 2002، في الوقت الذي بدأت فيه مسيرة ريهانا في الانطلاق.

وجاء خبر وفاة فينتي في الوقت الذي تنتظر فيه ريانا مولودها الثالث من حبيبها آساب روكي، إذ أعلنت ريانا عن حملها هذا الشهر بظهور بطنها المنتفخ في حفل ميت غالا لهذا العام.
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