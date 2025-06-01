Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لابنها

Lebanon 24
01-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1369157-638844156394682392.jpg
Doc-P-1369157-638844156394682392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة النجم تامر حسني، عن تعرض ابنهما "آدم" لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.
Advertisement
نشرت بسمة بوسيل صورة تجمعها بنجلها من داخل المستشفى عبر خاصية القصص القصيرة من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء له قائلة: أرجوكم صلوا من أجل ابني.
كما نشرت "ستوري" ثانية تتضمن مجموعة صور مع نجلها "آدم"، وكتبت عليها: "اللهم اشفي آدم شفاء ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام، اللهم اشفي من يتألم ونحن بالنوم منعمين، ومن يبكي وجعاً ونحن بملذاتنا غارقين، ربي اشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقماً".
 
80de7233-8dab-45e2-b757-897015fca2d9
مواضيع ذات صلة
"اللّهم إني أستودعك ابني".. نجل فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة ووالدته تطلب الدعاء له (صورة)
lebanon 24
02/06/2025 08:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)
lebanon 24
02/06/2025 08:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
lebanon 24
02/06/2025 08:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض زوجها لوعكة صحية مفاجئة.. فنانة معروفة تُثير قلق جمهورها (صورة)
lebanon 24
02/06/2025 08:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:30 | 2025-06-02
23:23 | 2025-06-01
14:45 | 2025-06-01
10:07 | 2025-06-01
09:23 | 2025-06-01
07:04 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24