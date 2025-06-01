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فنون ومشاهير
بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لابنها
Lebanon 24
01-06-2025
|
23:00
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كشفت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
، طليقة النجم
تامر حسني
، عن تعرض ابنهما "آدم" لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.
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نشرت بسمة بوسيل صورة تجمعها بنجلها من داخل المستشفى عبر خاصية القصص القصيرة من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء له قائلة: أرجوكم صلوا من أجل ابني.
كما نشرت "
ستوري
" ثانية تتضمن مجموعة صور مع نجلها "آدم"، وكتبت عليها: "اللهم اشفي آدم شفاء ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام، اللهم اشفي من يتألم ونحن بالنوم منعمين، ومن يبكي وجعاً ونحن بملذاتنا غارقين، ربي اشفي مرضانا وجميع مرضى
المسلمين
شفاء لا يغادر سقماً".
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