بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لابنها

كشفت الفنانة المغربية ، طليقة النجم ، عن تعرض ابنهما "آدم" لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

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نشرت بسمة بوسيل صورة تجمعها بنجلها من داخل المستشفى عبر خاصية القصص القصيرة من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء له قائلة: أرجوكم صلوا من أجل ابني.

كما نشرت " " ثانية تتضمن مجموعة صور مع نجلها "آدم"، وكتبت عليها: "اللهم اشفي آدم شفاء ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام، اللهم اشفي من يتألم ونحن بالنوم منعمين، ومن يبكي وجعاً ونحن بملذاتنا غارقين، ربي اشفي مرضانا وجميع مرضى شفاء لا يغادر سقماً".