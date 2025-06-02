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فنون ومشاهير

عبر فيسبوك.. فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات (صور)

Lebanon 24
02-06-2025 | 01:46
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بعد زواج دام ست سنوات، أعلن الفنان المصري تامر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" انفصاله عن زوجته رنا علي. 
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وكتب تامر في منشوره قائلاً: "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر 6 سنوات، قدّر الله وما شاء فعل، وأنا أكُن لها كل التقدير والاحترام، والخلاف في الرأي لا يفسد للودّ قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام"، وأضاف: "وكل اللي يجيبوا ربّنا خير، فقد نختلف ولكن يبقى الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة".
 
 
 
 
يُذكر أن الفنان تامر عبد المنعم كان قد علّق على انتقاده لبعض الفنانين الذين يتعمّدون النزول الى الشوارع والمقاهي الشعبية بهدف استعراض نجوميتهم، مؤكداً أنه لم يوجّه هذه الانتقادات الى فنان محدّد، مشيراً الى أنه كان يتحدث بشكل عام عن ظاهرة أصبحت منتشرة في الوسط الفني.(لها)

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