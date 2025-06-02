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فنون ومشاهير

مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:02
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بعد مرور نحو عام على زفافهما الأول، فاجأ نجما برنامج "الحب أعمى يا حبيبي"، صفا الجبوري ومحمد كسواني، الجمهور في الوطن العربي بحفل زفاف ثاني. 

وفي حفل زفافها الثاني، اختارت صفا إطلالة جمعت ما بين الأناقة والأنوثة، حيث ارتدت فستان "off shoulder" جاء بتصميم الـ "Princess Cut"، فيما ارتدى محمد بدلة سوداء أنيقة.

وفي أول تعليق لهما على الزواج، غازل محمد زوجته صفا، لافتاً إلى أنه لم يتفاجأ بإطلالتها الجذابة في زفافهما الثاني.

وعن سبب تنظيمهما عرس ثانٍ، قالت صفا، إنهما أرادا مشاركة فرحتهما مع جميع أقاربهم ومعارفهم ممن لم يتمكنوا من حضور العرس الأول، ففكرا في تنظيم حفل زفاف جديد.
 
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نجما "الحب أعمى"
جسد الثنائي، تجربة حب اجتماعية رومانسية مُذهلة في برنامج "الحب أعمى يا حبيبي" النسخة العربية من برنامج الواقع الشهير والتجربة الاجتماعية "Love is Blind"، الذي عُرض على نتفليكس في 10 تشرين الأول عام 2024، تقديم النجمة السعودية إلهام علي وزوجها خالد صقر.

وقد تمحور البرنامج حول الرجال والنساء الذين يسعون إلى الخطوبة والزواج في تجربة اجتماعية فريدة، شريطةً ألا يكونوا التقوا أبداً شخصياً، ولم يتواصلوا إلا من وراء حائط.

من هما صفا الجبوري ومحمد كسواني؟
تبلغ صفا، من العمر 37 عاماً، وتعمل مديرة مالية في مجال الطاقة. ورغم أنها ولدت في الكويت، إلا أن جذورها عراقية. تصف نفسها على إنستغرام بأنها "متجولة حول العالم". وتقول في سيرتها الذاتية: "لا قوة أقوى من امرأة مصممة على النهوض"، ولديها ما يقرب من 200 ألف متابع على إنستغرام.

أما محمد كسواني، فهو أردني يبلغ من العمر 36 عاماً، نشأ في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل في مجال التسويق وإدارة العلامات التجارية، ويتابعه حوالي 85 ألف شخص على إنستغرام.(الإمارات 24)





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