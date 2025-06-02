برسالة غامضة.. فنانة عربية شهيرة تُثير قلق الجمهور وهذا ما نشرته



Advertisement

وقالت في منشورها: "لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاحاً في هذا المكان، أو مع هذا الشخص". قامت الفنانة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بنشر منشور غامض أثارت به قلق متابعيها عليها عبر .وقالت في منشورها: "لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاحاً في هذا المكان، أو مع هذا الشخص".

هذه الرسالة أثارت تساؤلات متابعي دنيا عمّا تقصده، وإن كانت تعكس حالة نفسية تمر بها أو تشير الى موقف شخصي معين.

يُذكر أن دنيا انتهت أخيراً من تصوير أحدث أفلامها السينمائية بعنوان " "، والمقرر عرضه في دور السينما خلال الصيف الحالي.(لها)









