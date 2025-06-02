Advertisement

فنون ومشاهير

برسالة غامضة.. فنانة عربية شهيرة تُثير قلق الجمهور وهذا ما نشرته

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1369270-638844537990579558.jpg
Doc-P-1369270-638844537990579558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بنشر منشور غامض أثارت به قلق متابعيها عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وقالت دنيا في منشورها: "لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاحاً في هذا المكان، أو مع هذا الشخص".
 
 
 
 
هذه الرسالة أثارت تساؤلات متابعي دنيا عمّا تقصده، وإن كانت تعكس حالة نفسية تمر بها أو تشير الى موقف شخصي معين.
يُذكر أن دنيا سمير غانم انتهت أخيراً من تصوير أحدث أفلامها السينمائية بعنوان "روكي الغلابة"، والمقرر عرضه في دور السينما خلال الصيف الحالي.(لها)





مواضيع ذات صلة
مروة صبري تثير القلق برسالة غامضة
lebanon 24
02/06/2025 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
lebanon 24
02/06/2025 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"كن حذرًا"... فنانة شهيرة تثير الجدل برسالتها لجمهورها!
lebanon 24
02/06/2025 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زينة توّجه رسالة غامضة والجمهور يتفاعل
lebanon 24
02/06/2025 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:14 | 2025-06-02
03:47 | 2025-06-02
03:16 | 2025-06-02
02:57 | 2025-06-02
02:02 | 2025-06-02
01:46 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24