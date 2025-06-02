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فنون ومشاهير
عن عمر 41 عاما.. النجم الشهير فارق الحياة بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
02-06-2025
|
04:40
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مات الممثل الأميركي ديفين هارجيس، نجم مسلسلي "إمبراطورية الممشى" و"ديرديفيل"، عن عمر ناهز 41 عاما، وذلك بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان شُخِّص بها في شتاء العام الماضي، وفق ما أوردته
مجلة هوليوود ريبورتر
.
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وأعلنت عائلة هارجيس وفاته في 27 أيار داخل مستشفى "ماونت سيناي
ويست
" بمدينة
نيويورك
، دون الكشف الرسمي عن تفاصيل المرض، رغم تأكيد مصادر مقربة أنه كان يُصارع السرطان في أشهره الأخيرة.
اشتهر هارجيس بأدواره المميزة في عدة أعمال تلفزيونية بارزة، من بينها "غوثام", "مانيفست", "الدماء الزرقاء", و"البرتقالي هو الأسود الجديد".
وكانت انطلاقته الكبرى من خلال مشاركته في مسلسل "إمبراطورية الممشى"، حيث لعب دور بطل الملاكمة الأسطوري جاك ديمبسي، رغم ظهوره في حلقتين فقط، إلا أنه ترك بصمة قوية على الجمهور وصنّاع الدراما.
ولد ديفين في مدينة
لوبوك
بولاية
تكساس
، وبدأ مسيرته الفنية من نيويورك عبر أدوار صغيرة في أفلام طلابية وعروض مسرحية خارج
برودواي
، قبل أن ينطلق إلى عالم السينما المستقلة ويحقق نجاحا لافتا. وحصد جائزة "أفضل ممثل" في مهرجان تولينتينو السينمائي الدولي بإيطاليا عن أدائه في فيلم "الغابة الحمراء".
خارج الشاشة، كان ديفين مولعا بالفنون القتالية، ويمارسها بانتظام، وذكر في نعيه أن “الصالة الرياضية أكثر أمانا من ركلة حصان”، في إشارة إلى روح الدعابة التي رافقته طوال حياته.
ترك الراحل خلفه والديه، راندي وروزان، وشقيقته تيش، وقطته
العزيزة
"مود". كما دعت عائلته إلى التبرع باسمه لصالح مؤسسة TKC Blessings لدعم الأطفال الطامحين في دراسة الفنون، وهو ما اعتبروه جزءا من رسالته الإنسانية.(إرم نيوز)
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