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فنون ومشاهير

بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:18
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أعلنت الممثلة دوجا حجازي، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عن وفاة عمّتها.
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وقالت حجازي: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 
وأضافت: "فلترقد روحك بسلام عمتي".
 
 
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