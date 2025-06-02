أطّلت الإعلاميّة أمس، على شاشة الـ"أم تي في"، وقدّمت المسائيّة.

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وعلّقت على عودتها إلى الـ"أم تي في" بالقول: "نعم لقد عدت".

وتجدر الإشارة إلى أنّ منى تركت القناة قبل أكثر من 3 سنوات، وانتقلت إلى "الحرة".