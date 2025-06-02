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فنون ومشاهير

بعد أكثر من 3 سنوات على مُغادرتها.. هذا ما قالته منى صليبا عن عودتها إلى الـ"أم تي في"

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:45
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أطّلت الإعلاميّة منى صليبا أمس، على شاشة الـ"أم تي في"، وقدّمت نشرة الأخبار المسائيّة.
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وعلّقت صليبا على عودتها إلى الـ"أم تي في" بالقول: "نعم لقد عدت".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ منى تركت القناة قبل أكثر من 3 سنوات، وانتقلت إلى "الحرة".
 
 
 
 
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