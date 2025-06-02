بعيداً عن الإعلام... فنان يتزوّج بشكلٍ سريّ ومفاجىء (صورة)

احتفل مغنّي الراب بزفافه بعيداً عن الإعلام، وقد اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقرّبين.

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ولم يكشف الفنان المصري عن هوية العروس، وحرص على إبقاء حفل الزفاف سرّياً.

ولم ينشر حتى صوراً من حفل الزفاف، بل تمّ تسريب بعضها إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ. (لها)



