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فنون ومشاهير

بعيداً عن الإعلام... فنان يتزوّج بشكلٍ سريّ ومفاجىء (صورة)

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:24
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احتفل مغنّي الراب مروان بابلو بزفافه بعيداً عن الإعلام، وقد اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقرّبين. 
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ولم يكشف الفنان المصري عن هوية العروس، وحرص على إبقاء حفل الزفاف سرّياً.
 
 
ولم ينشر بابلو حتى صوراً من حفل الزفاف، بل تمّ تسريب بعضها إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ. (لها)
 
  
 
 


 

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