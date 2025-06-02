Advertisement

فنون ومشاهير

سعد لمجرد اليوم أمام القضاء... ومصدر موثوق يتحدّث عن وضعه النفسيّ

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1369483-638844828810422723.png
Doc-P-1369483-638844828810422723.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن مشاكل الفنان المغربي سعد لمجرد مع القضاء الفرنسي، لم تنته بعد، إذ يقف مجدداً اليوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف الفرنسية، في فال دو مارن، في جولة جديدة لمواجهة تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي العنيف على شابة سنة 2016.
Advertisement

وكشف مصدر موثوق أن فصول المحاكمة أثرت بشكل جدي على نفسية لمجرد رغم القوة والإيجابية التي يحاول الظهور بها، مشيراً إلى أن نجومية الفنان تأثرت كثيراً بسبب هذه القضية، كما أن مردوديته تراجعت كثيرا.

وتابع أنه من الطبيعي أن يتأثر أي شخص نفسيا في حال كانت لديه ملفات عالقة أمام القضاء، معتبراً أن الأمر يكون مضاعفا عندما يتعلق الأمر بفنان أو نجم يحظى بشعبية كبيرة في وطنه وخارجه. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
من جديد... سعد لمجرد أمام القضاء في هذا الموعد!
lebanon 24
02/06/2025 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصادر أمنية: نتنياهو يعيد تهيئة الأجواء تمهيدا لتأجيل شهادته أمام القضاء والمقررة خلال أسبوعين
lebanon 24
02/06/2025 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: الكلام عن احتمال إلغاء زيارة ويتكوف لعُمان اذا لم تجر المباحثات مباشرة مجرد أكاذيب وحرب نفسية
lebanon 24
02/06/2025 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية الاغتصاب التي يواجهها سعد لمجرد... هذا ما سيجري
lebanon 24
02/06/2025 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:52 | 2025-06-02
11:33 | 2025-06-02
10:16 | 2025-06-02
09:46 | 2025-06-02
08:28 | 2025-06-02
07:28 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24