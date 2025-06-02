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فنون ومشاهير
سعد لمجرد اليوم أمام القضاء... ومصدر موثوق يتحدّث عن وضعه النفسيّ
Lebanon 24
02-06-2025
|
10:40
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يبدو أن مشاكل الفنان
المغربي
سعد لمجرد
مع
القضاء
الفرنسي، لم تنته بعد، إذ يقف مجدداً اليوم الاثنين أمام
محكمة الاستئناف الفرنسية
، في فال دو مارن، في جولة جديدة لمواجهة تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي العنيف على شابة سنة 2016.
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وكشف مصدر موثوق أن فصول المحاكمة أثرت بشكل جدي على نفسية لمجرد رغم القوة والإيجابية التي يحاول الظهور بها، مشيراً إلى أن نجومية الفنان تأثرت كثيراً بسبب هذه القضية، كما أن مردوديته تراجعت كثيرا.
وتابع أنه من الطبيعي أن يتأثر أي شخص نفسيا في حال كانت لديه ملفات عالقة أمام القضاء، معتبراً أن الأمر يكون مضاعفا عندما يتعلق الأمر بفنان أو نجم يحظى بشعبية كبيرة في وطنه وخارجه. (العربية)
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