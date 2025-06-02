"حاقدين وراهنوا على تراجعنا"... الشامي يردّ برسالة لاذعة!

وجّه الفنان رسالة إلى جمهوره عبّر فيها عن امتنانه بعد النجاح الذي حققه، كما خصّ برسالة كل من يراهن على تراجع مسيرته الفنية.

وقال الشامي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "شكراً لصوتكم شكراً لوجودكم، إنجاز ونجاح جديد بسببكن وبسبب محبتكم".

شكراً لصوتكم شكراً لوجودكم



انجاز ونجاح جديد بسببكن وبسبب محبتكم



وكتير متحمس شوف وجوه يلي عم يراهنو ع تراجعنا



ونحنا اليوم ترند ١ عربياً والحفلة اكثر شي شائع ع سوشل ميديا



ومفاجآتنا هل سنة ماخلصت 🫶🏻



عم اشتغل واجتهد لفرح محبيني ووجع الحاقدين 🫡 — Al Shami (@AlShamiMusic) May 31, 2025 Advertisement

كما وجه الفنان رسالة لمن ينتظر فشله وقال: "كتير متحمس شوف وجوه يلي عم يراهنو ع تراجعنا، ونحنا اليوم ترند 1 عربياً والحفلة اكثر شي شائع ع ".ووعد الشامي الجمهور بمزيد من المفاجآت هذا العالم، بالقول: "مفاجآتنا هل سنة ما خلصت، عم اشتغل واجتهد لفرح محبيني ووجع الحاقدين".