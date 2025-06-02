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فنون ومشاهير

"حاقدين وراهنوا على تراجعنا"... الشامي يردّ برسالة لاذعة!

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:33
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وجّه الفنان الشامي رسالة إلى جمهوره عبّر فيها عن امتنانه بعد النجاح الذي حققه، كما خصّ برسالة كل من يراهن على تراجع مسيرته الفنية.

وقال الشامي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "شكراً لصوتكم شكراً لوجودكم، إنجاز ونجاح جديد بسببكن وبسبب محبتكم".

كما وجه الفنان رسالة لمن ينتظر فشله وقال: "كتير متحمس شوف وجوه يلي عم يراهنو ع تراجعنا، ونحنا اليوم ترند 1 عربياً والحفلة اكثر شي شائع ع سوشل ميديا".

ووعد الشامي الجمهور بمزيد من المفاجآت هذا العالم، بالقول: "مفاجآتنا هل سنة ما خلصت، عم اشتغل واجتهد لفرح محبيني ووجع الحاقدين".


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