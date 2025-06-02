بعد غياب 8 سنوات.. شقيقة فنان شهير تعود إلى لبنان وتُحمل على الأكتاف (صور)

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نشر الفنان عبر خاصية “الستوري” على حسابه في تطبيق إنستغرام صورةً لأبناء شقيقته أثناء تواجدهم في ، معلنًا عودتهم إلى بعد غياب دام ثماني سنوات.ولدى وصول فاطمة، شقيقة سعد، إلى أرض الوطن، كان في استقبالها احتفالٌ عائلي حافل تخلّلته الزفّة التقليدية، حيث حُملت هي وأطفالها على الأكتاف وسط أجواء من الفرح والتأثر.