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فنون ومشاهير

بعد غياب 8 سنوات.. شقيقة فنان شهير تعود إلى لبنان وتُحمل على الأكتاف (صور)

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:00
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نشر الفنان سعد رمضان عبر خاصية “الستوري” على حسابه في تطبيق إنستغرام صورةً لأبناء شقيقته أثناء تواجدهم في المطار، معلنًا عودتهم إلى لبنان بعد غياب دام ثماني سنوات.
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ولدى وصول فاطمة، شقيقة سعد، إلى أرض الوطن، كان في استقبالها احتفالٌ عائلي حافل تخلّلته الزفّة اللبنانية التقليدية، حيث حُملت هي وأطفالها على الأكتاف وسط أجواء من الفرح والتأثر.
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