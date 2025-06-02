23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد غياب 8 سنوات.. شقيقة فنان شهير تعود إلى لبنان وتُحمل على الأكتاف (صور)
Lebanon 24
02-06-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان
سعد رمضان
عبر خاصية “الستوري” على حسابه في تطبيق إنستغرام صورةً لأبناء شقيقته أثناء تواجدهم في
المطار
، معلنًا عودتهم إلى
لبنان
بعد غياب دام ثماني سنوات.
Advertisement
ولدى وصول فاطمة، شقيقة سعد، إلى أرض الوطن، كان في استقبالها احتفالٌ عائلي حافل تخلّلته الزفّة
اللبنانية
التقليدية، حيث حُملت هي وأطفالها على الأكتاف وسط أجواء من الفرح والتأثر.
مواضيع ذات صلة
بعد غياب 7 سنوات.. فنانة لبنانية تعود إلى الساحة الفنية (صور)
Lebanon 24
بعد غياب 7 سنوات.. فنانة لبنانية تعود إلى الساحة الفنية (صور)
03/06/2025 00:17:51
03/06/2025 00:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 8 سنوات.. مفاجأة من حسام حبيب!
Lebanon 24
بعد غياب 8 سنوات.. مفاجأة من حسام حبيب!
03/06/2025 00:17:51
03/06/2025 00:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب.. فنانة لبنانية تعود إلى الساحة (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب.. فنانة لبنانية تعود إلى الساحة (فيديو)
03/06/2025 00:17:51
03/06/2025 00:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 14 عاما عن بلده.. فنان سوري شهير يعود إلى الشام (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 14 عاما عن بلده.. فنان سوري شهير يعود إلى الشام (فيديو)
03/06/2025 00:17:51
03/06/2025 00:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط خلافات مع والديه.. بروكلين بيكهام يكشف أسرار زواجه
Lebanon 24
وسط خلافات مع والديه.. بروكلين بيكهام يكشف أسرار زواجه
14:57 | 2025-06-02
02/06/2025 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
Lebanon 24
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
14:57 | 2025-06-02
02/06/2025 02:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رفضت عروضاً عالمية... هذا ما قالته ممثلة لبنانية-بريطانية عن طريق الفن!
Lebanon 24
رفضت عروضاً عالمية... هذا ما قالته ممثلة لبنانية-بريطانية عن طريق الفن!
14:10 | 2025-06-02
02/06/2025 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تحقيق حلم والدته والقرارات التي يندم عليها... رامي عياش يكشف أسراراً كثيرة!
Lebanon 24
عن تحقيق حلم والدته والقرارات التي يندم عليها... رامي عياش يكشف أسراراً كثيرة!
13:48 | 2025-06-02
02/06/2025 01:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متأثرة جداً... نجمة عالمية تحتفل برفقة فنانة مشهورة جداً بهذا الحدث (صورة)
Lebanon 24
بدت متأثرة جداً... نجمة عالمية تحتفل برفقة فنانة مشهورة جداً بهذا الحدث (صورة)
13:00 | 2025-06-02
02/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
23:23 | 2025-06-01
01/06/2025 11:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
02:08 | 2025-06-02
02/06/2025 02:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:57 | 2025-06-02
وسط خلافات مع والديه.. بروكلين بيكهام يكشف أسرار زواجه
14:57 | 2025-06-02
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
14:10 | 2025-06-02
رفضت عروضاً عالمية... هذا ما قالته ممثلة لبنانية-بريطانية عن طريق الفن!
13:48 | 2025-06-02
عن تحقيق حلم والدته والقرارات التي يندم عليها... رامي عياش يكشف أسراراً كثيرة!
13:00 | 2025-06-02
بدت متأثرة جداً... نجمة عالمية تحتفل برفقة فنانة مشهورة جداً بهذا الحدث (صورة)
11:52 | 2025-06-02
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
03/06/2025 00:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
03/06/2025 00:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
03/06/2025 00:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24