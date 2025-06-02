بدت متأثرة جداً... نجمة عالمية تحتفل برفقة فنانة مشهورة جداً بهذا الحدث (صورة)

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والتقطت صور للنجمتين في مطعم "مونكي بار" الشهير، المعروف بتقديم الأطباق الأميركية الكلاسيكية منذ عام 1936.وأظهرت الصور سويفت، البالغة من العمر 35 عامًا، وغوميز، 32 عامًا، وهما في حديث عميق، حيث بدت تايلور متأثرة جدًا.وأغلق المطعم أبوابه مبكرًا مساء ذلك اليوم من أجل "حدث خاص"، مما أثار التكهنات بأن وجود النجمتين كان السبب.وجاء هذا الاحتفال بعد فقط من إعلان سويفت على موقعها الرسمي أنها استعادت حقوق ألبوماتها الستة الأولى التي تشمل: تايلور سويفت، فيرلس، سبيك ناو، ريد، 1989، وريبوتيشن.وفي رسالة مكتوبة بخط يدها، عبّرت النجمة الحاصلة على 14 جائزةعن مشاعرها أثناء رحلتها الطويلة لاستعادة ملكية أعمالها، قائلة "كل الموسيقى التي صنعتها... أصبحت الآن لي".وكانت حقوق الألبومات مع سكوتير في عام 2019 عندما استحوذت شركته "إيثيكا هولدينجز" على شركة بيغ مشين ريكوردز، التي كانت تعمل معها سويفت سابقًا.وبعد ذلك، باع براون الحقوق لشركة "شامروك كابيتال"، ما أثار خلافًا علنيًا حيث اتهمت سويفت براون بسرقة "عمل حياتها" ومنعها من شرائها.ووفقًا لمجلة ، فقد دفعت سويفت حوالي 360 مليون دولار لاستعادة حقوق ألبوماتها من "شامروك كابيتال".وعبّر العديد من المعجبين والمشاهير، من بينهم ، عن دعمهم الكبير لهذه الخطوة، حيث كتبت على حسابها في إنستغرام أنها "فخورة جدًا" بصديقتها. كما أبدى حبيب سويفت، نجم ، دعمه من خلال الإعجاب بمنشورها الذي أعلن الخبر.ويمثّل هذا الإنجاز لحظة مهمة في حياة تايلور سويفت، حيث استعادت السيطرة على إرثها الموسيقي الأيقوني، بحسب ما أكده نقاد. (آرم نيوز)