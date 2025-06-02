عن تحقيق حلم والدته والقرارات التي يندم عليها... رامي عياش يكشف أسراراً كثيرة!

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تركزت مقابلة رامى مع عربية بأكملها على استعراض محطات مسيرته، منذ الإطلالة الأولى في "استديو الفن"، والهيت الأول "بغنيلا وبدقلا".يتأمل رامي عياش لقطات له وهو في سن السادسة عشر ويقول: "مشيت ع الطريق الصح. تمسكت بكل شيء تعلمته. الحمد لله ما تغيرت. مافي شيء غيرني".وعند سؤاله إن كان قد شعر بالندم على أي من قراراته منذ ذلك الحين يجيب بحسم: "نهائيًا! وحتى الأخطاء التي مرت بي بعتبرها مكتوبة .وحول سؤال عن اللحظة التى شعر فيها أنه أصبح ، قال رامي:"ولا مرة شعرت إنى أنجزت كل شئ، إلا فى مرة واحدة، وقت أمى الله يرحمها كانت موجودة فى حفل بدار ، وكان حلمها أن ترى الأوبرا التى غنت على مسرحها السيدة ، وتحقق حلمها، كما تحقق حلمها أيضا بعدما رأتنى أغنى على نفس المسرح، فتحقق حلمين بليلة واحدة، ثم ذهبت بها إلى مشاهدة الأهرامات، فهذا كان حلم ثالث، ثم شاهدت الزعيم فكان هذا أيضا حلمها الرابع، وتحقق تكل هذه الأحلام فى أسبوع واحد، وكان هذا من أهم إنجازاتى لأمي".ورد سؤال هل مصر هى حلم فنانى بلاد ؟.. فقال: "لاشك فى ذلك فمصر بها 100 مليون مواطن، ولها فضل كبير على، ودائما أقولها فى كل وقت ودائما فخور بها، مصر فتحت لى ذراعيها واهتمامها بى كان كبير، ووصلت لمرحلة أتعامل فى مصر كمصرى وليس كلبناني".