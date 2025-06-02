"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)

وهو ما أشعل حالة من الجدل بين متابعيه إلا أنه بعد دقائق قليلة تم حذف المنشور من جديد، ليفاجأ متابعو الحساب بفيديو جديد على خاصية القصص المصورة، قال فيه: "معنديش مانع تعمل عليا لقطة بس المهم تستحمل مني باقي الفيلم".ولكن تم حذف المنشور من جديد، وهو ما أشعل حول حقيقة الأمر، إلا أن مصادر أكدت أن السقا لم يكتب هذا الكلام وأنه متواجد حالياً في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، مؤكداً أن السقا عندما علم بالأمر قرر غلق ذلك الحساب حتى لا تحدث مشكلات أخرى بسببه.كان أحمد السقا قد أوضح في تصريحات له بإحدى الندوات أنه لم يكن على علم بالمنشور الذي أعلن فيه عن الطلاق على حسابه في "فيسبوك"، حيث قامت شقيقته بنشره دون علمه.