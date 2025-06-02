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فنون ومشاهير

"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:57
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من جديد عاد الحساب الشخصي للفنان أحمد السقا على "فيسبوك" لإثارة الجدل حول علاقته بطليقته الإعلامية مها الصغير، فبعد منشور الطلاق الشهير ونفي السقا أنه هو الذي كتبه وأن شقيقته هي التي تدير الحساب، نشر الحساب منشوراً آخر بعد تداول أخبار عن زواج مها بالفنان طارق صبري قريباً.
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وجاء في المنشور: "باي باي يا أكبر كدبة في حياتي واحذريني عشان نفد (صبري) وهابقي دمي تقيل ورب السماء و(الطارق)".








وهو ما أشعل حالة من الجدل بين متابعيه إلا أنه بعد دقائق قليلة تم حذف المنشور من جديد، ليفاجأ متابعو الحساب بفيديو جديد على خاصية القصص المصورة، قال فيه: "معنديش مانع تعمل عليا لقطة بس المهم تستحمل مني باقي الفيلم".

ولكن تم حذف المنشور من جديد، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة الأمر، إلا أن مصادر أكدت أن السقا لم يكتب هذا الكلام وأنه متواجد حالياً في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، مؤكداً أن السقا عندما علم بالأمر قرر غلق ذلك الحساب حتى لا تحدث مشكلات أخرى بسببه.

كان أحمد السقا قد أوضح في تصريحات له بإحدى الندوات أنه لم يكن على علم بالمنشور الذي أعلن فيه عن الطلاق على حسابه في "فيسبوك"، حيث قامت شقيقته بنشره دون علمه.










 
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