للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)

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حلّت المذيعة ومقدمة البرامج ضيفة على برناكج "منا وفينا" مع الإعلامية عبر "المشهد" .وتحدثت كارلا لأول مرة عن طلاقها من الممثل ومقدم البرامج ، وأشارت إلى ان علاقتها به تحولت خلال الزواج إلى علاقة أصدقاء اكثر من زوجين.وقالت: "أنا كبرت ونضجت وثمة أمور يتقبلها الانسان في عمر أصغر ولكن إذا لم تتطور هذه الأمور فيصبح هناك خلافات، ورأيت انه يمكن ان نكمل معا كأصدقاء وليس كزوجين".ولفتت إلى ان "الناس انتقدتنا بعد الطلاق لأنها تحبنا كثنائي الا ان البعض ذهب بعيدا في تحليله عن أسباب الطلاق، فالناس تحلل وتعتبر انها تعرف كل القصة ولكن السبب".وعن ارتباطها بطليقها الثاني وانفصالها عنه بعد فترة، قالت كارلا: "الإعلان عن انفصالي عن طوني وارتباطي الثاني كانا قريبين ولكن الانفصال حصل قبل فترة ولم أعلن عنه لأنني كنت أحاول ان أحمي ابنتي لأنها كانت صغيرة".وأشارت كارلا إلى انها تعلمت من هاتين التجربتين، مؤكدة انها لا تحبذ الطلاق ولكن تعلمت ألا تجعل أي خوف مؤقت ان يؤثر على قرار مصيري "، وأشارت إلى انها مرت بظروف شعرت خلالها انها لوحدها فأخذت قرار الانفصال للمرة الثانية.وأكدت كارلا ان علاقتها بطوني لم تنقطع ونحن أصدقاء وزملاء ولكننا لم نعد لبعضنا كما اعتقد البعض بعدما رآنا الناس في عطلة صيفية مع ابنتنا العام الماضي.وعن إمكانية زواجها مجددا، قالت كارلا: "استنفذت قوتي في الزواح وحاليا ليس لدي قدرة على إعادة مجددا".وكشفت كارلا ان برنامج "قسمة ونصيب" كان معروضا عليها، كما اعتبرت ان برنامج الإعلامية " الحقيقي" لا يليق بها.وتأثرت كارلا عند الحديث عن والديها وبكت، بعد تذكرهما علما انها فقدتهما بسبب المرض.