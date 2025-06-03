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فنون ومشاهير

نجت من الموت مرتين.. وفاة هذه الفنانة القديرة داخل منزلها (صورة)

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:41
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توفيت الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب الملقبة بـ"سيدة المسرح العربي"، وذلك داخل منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة، عن عمر يناهز 93 عامًا.
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وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخبر مؤكداً إنه جار استخراج شهادة الوفاة لتحديد مكان صلاة الجنازة والعزاء.
 
 
 
 
 
سميحة أيوب من علامات المسرح القومي المصري، حيث تولت إدارته مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. 

وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، وهي التي استطاعت أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته وبخلاف التمثيل والإدارة شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضا حيث قامت بإخراج أكثر من عرض مسرحي؛ منها "الباسبور" تأليف فتحية العسال، و"مقالب عطيات" تأليف موليير، و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

كما شاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية عديدة وشهيرة كتبت بها مشوار فني طويل ومميز، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها "أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال"، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية".(لها)
 
نجت من الموت مرتين
وفي لقاء سابق، سردت سميحة موقفاً أثناء تصويرها قبل سنوات في قرية الجبرية بالهرم، حيث وجدت مسدساً بجوارها في الاستراحة.

وظنت أن المسدس فارغ، فقررت على سبيل المزاح أن تقول بعض الكلمات على المسرح وكأنها أطلقت النار على نفسها، لكنها اكتشفت أن الزناد لا يتحرك، وعندما حاول أحد المتواجدين  تحريكه، أطلق المسدس رصاصة حقيقية فجأة.

 وأصيبت بذهول شديد ولم تصدر أي رد فعل، بينما أُصيبت هند رستم التي كانت برفقتها بالإغماء، والحمد لله لم يصب أحد بأذى.

كما حكت عن حادثة أخرى خلال تصوير مسرحية "رابعة العدوية"، حيث كانت داخل كشك حديدي صلب، وعندما كانت تسير بعد انتهاء المشهد، جذب شيء حجابها فجأة، في الوقت الذي انهار فيه الكشك بالكامل محدثاً صوتاً مدوياً، ما كان ليودي بحياتها لو تأخرت لحظة واحدة، فشكرت الله على إنقاذها من موت محقق.
 
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