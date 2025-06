توفي بطريقة مروعة.. ممثل شهير يفقد حياته عن عمر 59 عاما (صورة)

Advertisement

في حادث مروع، توفي الممثل الأميركي جوناثان جوس، عن عمر 59 عاماً، إثر حادث إطلاق نار، وفقاً لشرطة سان أنطونيو في ولاية .ووفقاً للمتحدث باسم الشرطة؛ تم إرسال ضباط الماضي إلى موقع في شارع دورسي درايف في سان أنطونيو، تكساس، بعد بلاغ عن إطلاق نار، وعثر الضباط على جوس "بالقرب من الطريق المؤدي إلى الموقع"، و"حاولوا إنقاذ حياته" حتى وصول المسعفين، الا ان فرق الطوارئ أعلنت لاحقاً عن وفاة الممثل.

وأفادت الشرطة بأنه تم القبض على مشتبه به في ارتكاب الجريمة، ولا يزال التحقيق جارياً.



وفي مسلسل "Parks and Recreation"، جسّد جوس شخصية الزعيم "كين هوتات"، شيخ قبيلة "وامابوك" الأميركية الأصلية، ومالك الكازينو، بحسب شبكة " ".



كما أدى الراحل جوس صوت "King of the Hill" في الموسم الثاني من المسلسل بعد وفاة الممثل فيكتور ، نتيجة حادث سيارة عام 1996، واستمر جوس في أداء صوته حتى انتهاء الموسم.



وأُعيد إنتاج مسلسل الرسوم المتحركة الشهير، ومن المقرر عرضه لأول مرة في 4 آب المقبل على منصة "Hulu".



ويُقال إن جوس شارك في المسلسل الجديد. ويُظهر مقطع فيديو سُجّل قبل أيام من وفاته في حلقة نقاشية حول "King of the Hill"على مسرح في ، تكساس. (إرم نيوز)