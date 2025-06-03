بحضور طليقته.. أحمد السقا يحتفل بمناسبة اجتماعية ويوجه رسالة مؤثرة لابنته (صور)

نشر الفنان المصري صورا لابنته نادية بمناسبة تخرجها، موجهًا لها رسالة عبر "إنستغرام" عبّر فيها عن فخره بها، كما علّق على وضعه العائلي بعد انفصاله عن الإعلامية ، مؤكدًا احترامه للعلاقة الأسرية.

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ونشر السقا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة لابنته نادية، مرفقة برسالة حملت مشاعر أبوية صادقة.



ولاقت الرسالة تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه اللفتة الشخصية. قال السقا في رسالته لابنته : "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور . مبروك يا ، ويا رب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".

ولم تتوفر معلومات إضافية عن تفاصيل حفل التخرج أو مكان إقامته، إلا أن رسالة السقا ومشاركته اللحظة مع الجمهور شكّلت مادة للتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المتابعين بعلاقته بابنته وحرصه على مشاركتهم هذه المناسبة.



بينما أعادت الإعلامية مها الصغير، والدة نادية ، نشر صور تجمعها بابنتها من حفل التخرج عبر حسابها على "إنستغرام"، واكتفت بمشاركة اللحظة العائلية من دون الإدلاء بأي تعليق بشأن الأنباء المتداولة مؤخرًا حول علاقتها بالفنان ، والتي ما زالت محط متابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



جاء تخرج نادية السقا في توقيت يواكب المستجدات العائلية في حياة والدها، ليكون مناسبة شخصية شاركها الفنان مع جمهوره بأسلوب عفوي، مكتفيًا بإظهار مشاعره الأبوية دون التطرق لتفاصيل أخرى خارج السياق المرتبط بابنته.



ففي منشور سابق عبر " "، أعلن أحمد السقا خبر انفصاله رسميًا عن زوجته السابقة الإعلامية مها الصغير، مشيرًا إلى أنه يعيش حاليًا بمفرده. ورغم امتناعه عن الدخول في تفاصيل تخص الأسباب أو توقيت الانفصال، أكد أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة.



وفي تصريحات صحفية لاحقة، أوضح السقا أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء المنسوبة إليه أو إلى مها الصغير، لا تمثّل واقع العلاقة بينهما، قائلاً: "أنا دلوقتي سنجل، بس ده مش معناه إن مفيش احترام أم أولادي. هي ست فاضلة وربت ولادنا أحسن تربية، والنصيب ماكملش". وأضاف: "مفيش بينا أي مشاكل، وبستغرب من الكلام اللي بيتقال على ، وهو مش صحيح".(العين الإخبارية)







