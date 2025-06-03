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فنون ومشاهير

ممثلة حزينة جدّاً... إبنها تُوفِيَ وبهذه الكلمات المؤثّرة نعته

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:06
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تُوفي ويستون جوسا جونيور إبن الممثلة الأميركيّة ويتني بورفيس، عن عمر 16 عاماً.
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وشاركت بورفيس الخبر المُحزن عبر حسابها على "فيسبوك"، ونشرت صورا لابنها علّقت عليها قائلة: "يصعب عليّ كتابة هذا. ابني الجميل، ويستون، رحل عن عالمنا. كان عمره ستة عشر عامًا فقط. الحياة قاسية وظالمة. لا أفهم. يا إلهي، لقد رحل طفلي، ولا أعرف ماذا أفعل بنفسي. كان مثاليًا جدًا. هذا حقًا أسوأ كابوس لي يتحقق. كيف تستمر الحياة بعد فقدان طفل؟ أنا في حالة ذهول، لا يُمكن أن يحدث هذا. لا أريد أن يكون حقيقيًا. سأفعل أي شيء فقط لأحتضنه. تعجز الكلمات عن وصف الألم الذي أشعر به.
 
 
وأضافت: "فلترقد روحك بسلام يا صغيري ويستون. أحبك للأبد يا عزيزي. لن أفهم أبداً لماذا الحياة قاسية لهذه الدرجة. ستبقى دائماً صغيري".
 
 
ولم تكشف بورفيس عن سبب وفاة إبنها.
 
 
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