ممثلة حزينة جدّاً... إبنها تُوفِيَ وبهذه الكلمات المؤثّرة نعته

تُوفي ويستون جوسا إبن الممثلة الأميركيّة ويتني بورفيس، عن عمر 16 عاماً.

وشاركت بورفيس الخبر المُحزن عبر حسابها على " "، ونشرت صورا لابنها علّقت عليها قائلة: "يصعب عليّ كتابة هذا. ابني الجميل، ويستون، رحل عن عالمنا. كان عمره ستة عشر عامًا فقط. الحياة قاسية وظالمة. لا أفهم. يا إلهي، لقد رحل طفلي، ولا أعرف ماذا أفعل بنفسي. كان مثاليًا جدًا. هذا حقًا أسوأ كابوس لي يتحقق. كيف تستمر الحياة بعد فقدان طفل؟ أنا في حالة ذهول، لا يُمكن أن يحدث هذا. لا أريد أن يكون حقيقيًا. سأفعل أي شيء فقط لأحتضنه. تعجز الكلمات عن وصف الألم الذي أشعر به.