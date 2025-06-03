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فنون ومشاهير

شعر بتعب شديد.. تامر حسني كان في المستشفى قبل إبنه آدم وهذا ما كشفه (صورة)

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:50
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كشف الفنان المصري تامر حسني، عن دخوله إلى المستشفى، بسبب شعوره بتعب شديد.
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وقال حسني عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "مكنتش ومش عادتي اشغلكم بتفاصيل شخصية عني او عن عيلتي، بس بما ان كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي، والاهم ان ابني ادم بعدي باسبوع دخل المستشفى في تعب كبير. شكرا لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي الم ولا وجع لاي حد منكم او من ولادكم".
 
 
 
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