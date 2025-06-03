شعر بتعب شديد.. تامر حسني كان في المستشفى قبل إبنه آدم وهذا ما كشفه (صورة)

كشف الفنان المصري ، عن دخوله إلى المستشفى، بسبب شعوره بتعب شديد.

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وقال حسني عبر خاصية " " عبر حسابه على " ": "مكنتش ومش عادتي اشغلكم بتفاصيل شخصية عني او عن عيلتي، بس بما ان كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي، والاهم ان ابني ادم بعدي باسبوع دخل المستشفى في تعب كبير. شكرا لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي الم ولا وجع لاي حد منكم او من ولادكم".