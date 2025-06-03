تبرئة الفنان محمد رمضان من هذه التهم

قضت ، ببراءة الفنان من تهمة "إهانة المصري والإساءة إلى ".

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وكان أحد المحامين قد أقام دعوى مباشرة أمام الدقي ضدّ ، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر". (العربية)