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فنون ومشاهير

تبرئة الفنان محمد رمضان من هذه التهم

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:34
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قضت محكمة جنح الدقي، ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة "إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة".
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وكان أحد المحامين قد أقام دعوى مباشرة أمام محكمة جنح الدقي ضدّ رمضان، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر". (العربية)
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