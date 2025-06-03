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فنون ومشاهير
تبرئة الفنان محمد رمضان من هذه التهم
Lebanon 24
03-06-2025
|
10:34
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قضت
محكمة جنح الدقي
، ببراءة الفنان
محمد رمضان
من تهمة "إهانة
العلم
المصري والإساءة إلى
رموز الدولة
".
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وكان أحد المحامين قد أقام دعوى مباشرة أمام
محكمة جنح
الدقي ضدّ
رمضان
، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر". (العربية)
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