بعد أنباء ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز... مطربة شهيرة تخرج عن صمتها وترد: "حبيب قلبي"

ردّت مطربة المهرجانات الشعبية رحمة محسن على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول ارتباطها بالفنان ، بعد مشاركتها في مسلسل "فهد البطل".

وفي تصريحات تلفزيونية على قناة "MBC مصر"، قالت رحمة إن أحمد هو أكثر شخص آمن بموهبتها الغنائية ومنحها الفرصة لأداء أكثر من أغنية في المسلسل، وأضافت:

"عايزة أشكر أحمد العوضي لأنه صدقني في وقت كثير من الناس ما صدقنيش، وآمن بيا. الحمد لله الأغنية ناجحة وبتسمع في مصر وخارجها."

أما عن شائعات الارتباط، فقالت رحمة: "أحمد العوضي ونجم كبير، وشرف لي إني أشتغل معاه، وإن شاء الله مش آخر مرة. وعايزة أقول له: عرفت أشرفك."

مسلسل "فهد البطل" عُرض في 2025، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، ميرنا ، محمود البزاوي، أحمد ، لوسي، وصفاء الطوخي، من تأليف وإخراج محمد عبدالسلام.