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فنون ومشاهير

بعد أنباء ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز... مطربة شهيرة تخرج عن صمتها وترد: "حبيب قلبي"

Lebanon 24
03-06-2025 | 23:00
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ردّت مطربة المهرجانات الشعبية رحمة محسن على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، بعد مشاركتها في مسلسل "فهد البطل".

وفي تصريحات تلفزيونية على قناة "MBC مصر"، قالت رحمة إن أحمد العوضي هو أكثر شخص آمن بموهبتها الغنائية ومنحها الفرصة لأداء أكثر من أغنية في المسلسل، وأضافت:
"عايزة أشكر أحمد العوضي لأنه صدقني في وقت كثير من الناس ما صدقنيش، وآمن بيا. الحمد لله الأغنية ناجحة وبتسمع في مصر وخارجها."

أما عن شائعات الارتباط، فقالت رحمة: "أحمد العوضي حبيب قلبي ونجم كبير، وشرف لي إني أشتغل معاه، وإن شاء الله مش آخر مرة. وعايزة أقول له: عرفت أشرفك."

مسلسل "فهد البطل" عُرض في رمضان 2025، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، وصفاء الطوخي، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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