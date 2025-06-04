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فنون ومشاهير

تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:14
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كشف الفنان سعد رمضان انه تعرّض لعملية نصب.

وقال رمضان خلال حلوله ضيفا في برنامج "كيد النساء" مع زين كرزون انه كان يملك شركة عقارات في تركيا ولكنه أقفلها لأن شريكه وهو أردني نصب عليه بمبلغ يقدر بنحو 300 ألف دولار. 

وأضاف ان هذا الشخص تمكن من بيع الأراضي التي يملكها وسرق الأموال وتوارى عن الأنظار، مشيرا إلى انه يوجد 13 مذكرة توقيف بحق هذا الرجل. 
 
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