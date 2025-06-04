تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)

كشف الفنان انه تعرّض لعملية نصب.خلال حلوله ضيفا في برنامج "كيد النساء" مع انه كان يملك شركة عقارات في ولكنه أقفلها لأن شريكه وهو نصب عليه بمبلغ يقدر بنحو 300 ألف دولار.وأضاف ان هذا الشخص تمكن من بيع الأراضي التي يملكها وسرق الأموال وتوارى عن الأنظار، مشيرا إلى انه يوجد 13 مذكرة توقيف بحق هذا الرجل.