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فنون ومشاهير

بطل مسلسل "باب الحارة"... ممثل سوريّ يتحدّث عن "بيع هويّته" لإنقاذ حياة والدته

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:38
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تحدّث بطل مسلسل "باب الحارة" الممثل السوريّ علي كريّم عن مرض والدته بالسكري.
 
 
وأشار إلى أنّه كان مُسافراً، وتدهورت حالة والدته الصحيّة بسبب المرض، وسأل إخوته بعد عودته إلى سوريا "ليش هيك تاركينها؟"
 
 
وكشف أنّه نقلها إلى المشفى، وقال إنّ الطبيب بتر أحد أصابع يدها، ووصفه "بالجزار"، بعدما أخبر العائلة أنّه يُريد بتر إصبعين إضافيين.
 
 
ولفت إلى أنّه قام بنقل والدته إلى مستشفى آخر، حيث أجرى لها العمليّة، لكن المفاجأة كانت الفاتورة التي بلغت قيمتها 11 ألف ليرة.
 
 
وأضاف كريّم أنّه استغنى عن بطاقة هويّته مقابل إخراج والدته من المستشفى، وعدم تسديد المبلغ.
 
 
 
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