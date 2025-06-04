بعد صراعٍ مع المرض... وفاة فنانة سوريّة بارزة اثر تدهور حالتها الصحيّة

توفيت الفنانة بعد صراع مع مرض السرطان، بعدما نُقِلَت إلى المستشفى قبل أيّام إثر تدهور حالتها الصحية.

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ونعت اللولو، وقالت: تعازينا القلبية بوفاة الفنانة حنان اللولو بعد صراع مع المرض إنا لله و إنا إليه راجعون". (اليوم السابع)