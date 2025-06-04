بعد طلاقها من زوجها الفنان... إعلامية معروفة تتخذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء!

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وبحسب بيان المجلس أوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.ووفق البيان، سيقوم لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل ، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.