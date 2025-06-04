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فنون ومشاهير

بعد أشهر من ولادة توأمهما... مشهور يعلن طلاقه من زوجته بهذه الطريقة (صورة)

Lebanon 24
04-06-2025 | 16:03
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تصدر خلال الساعات الماضية خبر طلاق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الأردني عمر زوربا عن زوجته رسيل زلط، وتساءل الكثيرون عن الأمر.
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وفي التفاصيل، فاجأ مشهور السوشال ميديا الأردني عمر زوربا، متابعيه بإعلان خبر طلاقه من زوجته رسيل زلط، وذلك بعد أشهر من ولادة توأمهما زيد وجاد.

وشارك عمر زوربا عبر خاصية "الستوري" في منصة "إنستغرام" منشورًا يتضمن الآية القرآنية "وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم"، دون أن يرفقها بأي تصريح أو تعليق يؤكدان خبر طلاقه رسميًا.

ولفت الكثير أن استشهاد عمر زوربا بالآية القرآنية، يشير إلى أن علاقته الزوجية انتهت ولم يكلل لها بالاستمرار رغم وجود أطفال، رغم أن أسباب الانفصال لا تزال غير واضحة.

يشار إلى أن زوربا احتفل بزفافه من راسيل زلط، في شهر أيلول من العام 2023، في حفل حضره المقربون والأصدقاء ومشاهير السوشال ميديا.

وفي شهر تشرين الثاني العام الماضي، أعلن عن قدوم توأمه زيد وجاد في منشور من داخل المشفى، وكتب: بسم الله ما شاء الله، الحمد لله الله رزقني توأم زيد وجاد. الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، ولله لحمد من قبل ومن بعد.

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