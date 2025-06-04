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فنون ومشاهير
قبيل ساعات من إحياء حفله... وفاة فنان لبناني (صورة)
Lebanon 24
04-06-2025
|
23:00
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توفي الفنان
اللبناني يوسف
أبو حمد
، أحد أعضاء فرقة "رند" الموسيقية، اليوم الأربعاء، قبيل ساعات من إحياء حفل غنائي.
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وأعلنت إدارة
متحف الصابون في صيدا
إلغاء الحفل الموسيقي لفرقة "رند"، الذي كان مقررًا اليوم الأربعاء؛ لظرف طارئ خارج عن إرادتها، تبين لاحقًا أنه بسبب وفاة أحد أعضاء الفرقة الموسيقية.
كما أعلنت أسرة الراحل أنه سيتم تشييع جثمانه غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من
كنيسة سيدة
العطايا في
الأشرفية
، وسيوارى الثرى في مدافن العائلة في
جزين
.
وكان يوسف أبو حمد يستعد اليوم لإحياء حفل غنائي مع فرقة "رند" التي تضم شقيقتيه جمال وليلى، بعد أيام من احتفال أعضاء الفرقة الموسيقية بإطلاق أغنيتهم الجديدة "صرنا بعاد".
يذكر أن يوسف أبو حمد متزوج من نور
الحايك
وله منها ابنة واحدة، ماريا. وحتى الآن لم تعلن العائلة سبب رحيل يوسف المفاجىء.
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