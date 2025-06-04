قبيل ساعات من إحياء حفله... وفاة فنان لبناني (صورة)

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وأعلنت إدارة إلغاء الحفل الموسيقي لفرقة "رند"، الذي كان مقررًا اليوم الأربعاء؛ لظرف طارئ خارج عن إرادتها، تبين لاحقًا أنه بسبب وفاة أحد أعضاء الفرقة الموسيقية.كما أعلنت أسرة الراحل أنه سيتم تشييع جثمانه غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من العطايا في ، وسيوارى الثرى في مدافن العائلة في .وكان يوسف أبو حمد يستعد اليوم لإحياء حفل غنائي مع فرقة "رند" التي تضم شقيقتيه جمال وليلى، بعد أيام من احتفال أعضاء الفرقة الموسيقية بإطلاق أغنيتهم الجديدة "صرنا بعاد".يذكر أن يوسف أبو حمد متزوج من نور وله منها ابنة واحدة، ماريا. وحتى الآن لم تعلن العائلة سبب رحيل يوسف المفاجىء.