27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد نقله للعناية المركزة وخضوعه لعملية.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني (صور)
Lebanon 24
05-06-2025
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
عن تعرض نجلها "آدم" من الفنان
تامر حسني
لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله بشكل عاجل إلى
قسم العناية المركزة
بأحد المستشفيات، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة.
Advertisement
ونشرت بسمة صورة تجمعها بابنها من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، دون
الكشف عن
مزيد من التفاصيل في حينها، الأمر الذي أثار قلق الجمهور.
وتشهد الحالة الصحية لآدم تحسنًا ملحوظًا وفقًا لتقارير الفريق الطبي المشرف على متابعته، ومن المتوقع أن يتم نقله إلى غرفة عادية خلال الساعات المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي.
وأكدت مصادر أن بقاء نجل الفنان المصري في العناية المركزة هو إجراء وقائي طبيعي مرتبط بظروف ما بعد العملية الجراحية، وليس نتيجة مضاعفات خطيرة كما أُشيع.
وكان الفنان تامر حسني قد ألمح إلى مرور عائلته بظروف صحية صعبة، وذلك من خلال منشور سابق عبر حساباته الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، قال فيه: "ما كنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري بسبب تعب شديد جداً، والأهم إن ابني آدم بعد أسبوع دخل المستشفى هو كمان بتعب كبير."(فوشيا)
مواضيع ذات صلة
من أصل روسي.. هذه الراقصة الجميلة مُفاجأة تامر حسني في عمله الجديد (صور)
Lebanon 24
من أصل روسي.. هذه الراقصة الجميلة مُفاجأة تامر حسني في عمله الجديد (صور)
05/06/2025 08:46:18
05/06/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان صبري عبد المنعم يدخل العناية المركزة
Lebanon 24
الفنان صبري عبد المنعم يدخل العناية المركزة
05/06/2025 08:46:18
05/06/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعها غير مستقرّ... فنانة قديرة تكشف عن آخر تطوّرات حالتها الصحيّة
Lebanon 24
وضعها غير مستقرّ... فنانة قديرة تكشف عن آخر تطوّرات حالتها الصحيّة
05/06/2025 08:46:18
05/06/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مُهدد بالحبس.. تامر حسني يواجه أزمة قضائية!
Lebanon 24
مُهدد بالحبس.. تامر حسني يواجه أزمة قضائية!
05/06/2025 08:46:18
05/06/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الجمال وراثي في العيلة": شقيق ياسمين صبري يُشعل مواقع التواصل.. وسيم جداً (صور)
Lebanon 24
"الجمال وراثي في العيلة": شقيق ياسمين صبري يُشعل مواقع التواصل.. وسيم جداً (صور)
01:30 | 2025-06-05
05/06/2025 01:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أطل وهو يتلو آيات.. فنان شهير يتعلم تجويد القرآن داخل المسجد النبوي الشريف (فيديو)
Lebanon 24
أطل وهو يتلو آيات.. فنان شهير يتعلم تجويد القرآن داخل المسجد النبوي الشريف (فيديو)
23:53 | 2025-06-04
04/06/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل ساعات من إحياء حفله... وفاة فنان لبناني (صورة)
Lebanon 24
قبيل ساعات من إحياء حفله... وفاة فنان لبناني (صورة)
23:00 | 2025-06-04
04/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر من ولادة توأمهما... مشهور يعلن طلاقه من زوجته بهذه الطريقة (صورة)
Lebanon 24
بعد أشهر من ولادة توأمهما... مشهور يعلن طلاقه من زوجته بهذه الطريقة (صورة)
16:03 | 2025-06-04
04/06/2025 04:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كادت أن تموت وأجرت 3 عمليات... شقيقة ممثل تتعرض لوعكة صحية بعد ولادة طفلها الثاني (صور)
Lebanon 24
كادت أن تموت وأجرت 3 عمليات... شقيقة ممثل تتعرض لوعكة صحية بعد ولادة طفلها الثاني (صور)
14:41 | 2025-06-04
04/06/2025 02:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
04:07 | 2025-06-04
04/06/2025 04:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
03:14 | 2025-06-04
04/06/2025 03:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجبة تخطف قبلة من تامر حسني.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجبة تخطف قبلة من تامر حسني.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
02:39 | 2025-06-04
04/06/2025 02:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
07:01 | 2025-06-04
04/06/2025 07:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار
Lebanon 24
مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار
05:36 | 2025-06-04
04/06/2025 05:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:30 | 2025-06-05
"الجمال وراثي في العيلة": شقيق ياسمين صبري يُشعل مواقع التواصل.. وسيم جداً (صور)
23:53 | 2025-06-04
أطل وهو يتلو آيات.. فنان شهير يتعلم تجويد القرآن داخل المسجد النبوي الشريف (فيديو)
23:00 | 2025-06-04
قبيل ساعات من إحياء حفله... وفاة فنان لبناني (صورة)
16:03 | 2025-06-04
بعد أشهر من ولادة توأمهما... مشهور يعلن طلاقه من زوجته بهذه الطريقة (صورة)
14:41 | 2025-06-04
كادت أن تموت وأجرت 3 عمليات... شقيقة ممثل تتعرض لوعكة صحية بعد ولادة طفلها الثاني (صور)
12:38 | 2025-06-04
بعد طلاقها من زوجها الفنان... إعلامية معروفة تتخذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء!
فيديو
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
05/06/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
23:53 | 2025-06-03
05/06/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
05/06/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24