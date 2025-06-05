بعد نقله للعناية المركزة وخضوعه لعملية.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني (صور)

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ونشرت بسمة صورة تجمعها بابنها من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، دون مزيد من التفاصيل في حينها، الأمر الذي أثار قلق الجمهور. أعلنت الفنانة المغربية عن تعرض نجلها "آدم" من الفنان لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله بشكل عاجل إلى بأحد المستشفيات، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة.ونشرت بسمة صورة تجمعها بابنها من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، دون مزيد من التفاصيل في حينها، الأمر الذي أثار قلق الجمهور.

وتشهد الحالة الصحية لآدم تحسنًا ملحوظًا وفقًا لتقارير الفريق الطبي المشرف على متابعته، ومن المتوقع أن يتم نقله إلى غرفة عادية خلال الساعات المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي.



وأكدت مصادر أن بقاء نجل الفنان المصري في العناية المركزة هو إجراء وقائي طبيعي مرتبط بظروف ما بعد العملية الجراحية، وليس نتيجة مضاعفات خطيرة كما أُشيع.



وكان الفنان تامر حسني قد ألمح إلى مرور عائلته بظروف صحية صعبة، وذلك من خلال منشور سابق عبر حساباته الرسمية على ، قال فيه: "ما كنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري بسبب تعب شديد جداً، والأهم إن ابني آدم بعد أسبوع دخل المستشفى هو كمان بتعب كبير."(فوشيا)