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فنون ومشاهير
رحيل حسونة المصباحي... تنبأ بوفاته وكان ينتظر الموت ليلاً ونهاراً
Lebanon 24
05-06-2025
|
05:53
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غيّب الموت الأديب التونسيّ حسونة المصباحي عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركاً العديد من الكتابات المميّزة في القصة القصيرة والرواية وأدب الرحلات، والترجمة وفنّ المقال.
واللافت أنّ آخر أعماله رواية "موت سالمة"، التي تنبأ فيها بوفاته بعد صدورها مباشرة، الأمر الذي
حدث بالفعل
.
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وقال الناشر
التونسي
الحبيب الزغبي: "كان حسونه يعلم أنه سيموت قريبا وكان يتحاور مع الموت على فترات النهار والليل ويجهز نفسه للرحيل". (ارم نيوز)
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