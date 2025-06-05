بالصور... فنان شهير يفتتح فندقاً جديداً

احتفل الفنان المصريّ بافتتاح فندقه الجديد، بحضور عددٍ كبير من أهل الفنّ والإعلام ورجال الأعمال، وخصوصاً .

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ونشر العديد من الفنانين صوراً من المناسبة، وهم برفقة ، وتمنّوا له التوفيق والنجاح.

وكان لافتاً حضور وعمرو يوسف وخالد سليم وأحمد زاهر وابنته ملك ونجلاء بدر ودينا وعماد زيادة ووأمير ، وغيرهم. (لها)