Advertisement

فنون ومشاهير

بالصور... فنان شهير يفتتح فندقاً جديداً

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1370931-638847355528548810.jpg
Doc-P-1370931-638847355528548810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل الفنان المصريّ عمرو دياب بافتتاح فندقه الجديد، بحضور عددٍ كبير من أهل الفنّ والإعلام ورجال الأعمال، وخصوصاً أحمد أبو هشيمة.
Advertisement
 
 
ونشر العديد من الفنانين صوراً من المناسبة، وهم برفقة دياب، وتمنّوا له التوفيق والنجاح.
 
 
وكان لافتاً حضور أحمد حلمي وعمرو يوسف وخالد سليم وأحمد زاهر وابنته ملك ونجلاء بدر ودينا فؤاد وعماد زيادة ووأمير شاهين، وغيرهم. (لها)
 
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
في أحد الفنادق... توقيف فنان عالميّ وهذه تهمته!
lebanon 24
05/06/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فناناً شهيراً
lebanon 24
05/06/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة فندق كورال مارينا للحدث: الفندق تعرض لاستهداف بصاروخ وليس مسيرة
lebanon 24
05/06/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
lebanon 24
05/06/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:53 | 2025-06-05
10:45 | 2025-06-05
09:41 | 2025-06-05
08:02 | 2025-06-05
07:00 | 2025-06-05
05:53 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24