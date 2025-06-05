فنان لبنانيّ يتحدّث عن 3 تجارب حبّ عاشها... إليكم ما قاله (فيديو)

كشف الفنان أنّه عاش 3 تجارب حبّ في حياته، ووصف إحداها بـ"السامة جدّاً".

وأشار إلى أنّ الحبّ الأوّل "كان طفوليّاً، ولم يكن ناضجاً"، وأوضح أنّ آخر حبّ هو "الأساسيّ".