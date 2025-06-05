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فنون ومشاهير

فنان لبنانيّ يتحدّث عن 3 تجارب حبّ عاشها... إليكم ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:41
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كشف الفنان سعد رمضان أنّه عاش 3 تجارب حبّ في حياته، ووصف إحداها بـ"السامة جدّاً".
 
 
وأشار رمضان إلى أنّ الحبّ الأوّل "كان طفوليّاً، ولم يكن ناضجاً"، وأوضح أنّ آخر حبّ هو "الأساسيّ".
 
 
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