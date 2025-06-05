26
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان لبنانيّ يتحدّث عن 3 تجارب حبّ عاشها... إليكم ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
05-06-2025
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان
سعد رمضان
أنّه عاش 3 تجارب حبّ في حياته، ووصف إحداها بـ"السامة جدّاً".
وأشار
رمضان
إلى أنّ الحبّ الأوّل "كان طفوليّاً، ولم يكن ناضجاً"، وأوضح أنّ آخر حبّ هو "الأساسيّ".
View this post on Instagram
A post shared by ltvmain (@ltvmain)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
05/06/2025 20:40:04
05/06/2025 20:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
05/06/2025 20:40:04
05/06/2025 20:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
05/06/2025 20:40:04
05/06/2025 20:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
05/06/2025 20:40:04
05/06/2025 20:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أثناء أدائه فريضة الحج للمرة الثانية... نجم شهير يوجّه رسالة إلى جمهوره (صورة)
Lebanon 24
أثناء أدائه فريضة الحج للمرة الثانية... نجم شهير يوجّه رسالة إلى جمهوره (صورة)
12:53 | 2025-06-05
05/06/2025 12:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة فنانة معروفة جدّاً تُثير الجدل... هل هي حامل؟
Lebanon 24
صورة فنانة معروفة جدّاً تُثير الجدل... هل هي حامل؟
10:45 | 2025-06-05
05/06/2025 10:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنان شهير يفتتح فندقاً جديداً
Lebanon 24
بالصور... فنان شهير يفتتح فندقاً جديداً
08:48 | 2025-06-05
05/06/2025 08:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
08:02 | 2025-06-05
05/06/2025 08:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر فيديو قبل وفاتها.. شاهدوا ما قالته هذه الفنانة الشهيرة من المستشفى
Lebanon 24
آخر فيديو قبل وفاتها.. شاهدوا ما قالته هذه الفنانة الشهيرة من المستشفى
07:00 | 2025-06-05
05/06/2025 07:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
02:09 | 2025-06-05
05/06/2025 02:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
04:24 | 2025-06-05
05/06/2025 04:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
14:00 | 2025-06-04
04/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما صحة وفاة رياض سلامة؟
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما صحة وفاة رياض سلامة؟
15:47 | 2025-06-04
04/06/2025 03:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
04:39 | 2025-06-05
05/06/2025 04:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:53 | 2025-06-05
أثناء أدائه فريضة الحج للمرة الثانية... نجم شهير يوجّه رسالة إلى جمهوره (صورة)
10:45 | 2025-06-05
صورة فنانة معروفة جدّاً تُثير الجدل... هل هي حامل؟
08:48 | 2025-06-05
بالصور... فنان شهير يفتتح فندقاً جديداً
08:02 | 2025-06-05
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
07:00 | 2025-06-05
آخر فيديو قبل وفاتها.. شاهدوا ما قالته هذه الفنانة الشهيرة من المستشفى
05:53 | 2025-06-05
رحيل حسونة المصباحي... تنبأ بوفاته وكان ينتظر الموت ليلاً ونهاراً
فيديو
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
05/06/2025 20:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
05/06/2025 20:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
05/06/2025 20:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24