صورة فنانة معروفة جدّاً تُثير الجدل... هل هي حامل؟

أثارت صورة جديدة للفنانة جدلاً كبيراً، بعد ظهورها في بفستان أسود، بدا وكأنّه يُظهر "انتفاخاً" في بطنها، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها حامل من صديقها لاعب الأميركية .

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وتبيّن أنّ الصورة كانت مجرد خدعة بصرية، إذ أوضح متابعون أن الفستان الأسود اندمج بصرياً مع سيارة سوداء خلفها، ما خلق إيهاماً بوجود "بطن منتفخ". (الامارات 24)