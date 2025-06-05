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فنون ومشاهير

صورة فنانة معروفة جدّاً تُثير الجدل... هل هي حامل؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:45
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أثارت صورة جديدة للفنانة تايلور سويفت جدلاً كبيراً، بعد ظهورها في نيويورك بفستان أسود، بدا وكأنّه يُظهر "انتفاخاً" في بطنها، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها حامل من صديقها لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي.
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وتبيّن أنّ الصورة كانت مجرد خدعة بصرية، إذ أوضح متابعون أن الفستان الأسود اندمج بصرياً مع سيارة سوداء خلفها، ما خلق إيهاماً بوجود "بطن منتفخ". (الامارات 24)
 
 
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