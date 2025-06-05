Advertisement

فنون ومشاهير

أثناء أدائه فريضة الحج للمرة الثانية... نجم شهير يوجّه رسالة إلى جمهوره (صورة)

Lebanon 24
05-06-2025 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1371039-638847503906264827.jpg
Doc-P-1371039-638847503906264827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد النجم حمادة هلال أنّه سبق أن أدّى فريضة الحج، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى له، لكنه أشار إلى أن ما يميّز حجّ هذا العام هو مشاركته إلى جانب النجمين أحمد السقا وعمرو سعد.
Advertisement

وجاء ذلك خلال حديثه لقناة MBC مصر، أثناء تواجده في عرفات، حيث قال: "أنا الحمد لله حجيت قبل كده، المرة دي مختلفة عشان فيها أخويا النجم الكبير أحمد السقا وحبيبنا واخونا النجم الكبير عمرو سعد".

وأضاف "التنظيم لا يوصف، كل سنة بلاقي اختلاف، كل واحد موجود في راحة غير عادية"، موجها رسالة للحجاج وللجمهور "ربنا يتقبل منهم ومننا يا رب، ده وقت الدعاء، يا رب كل اللي بيشوفنا يقول يا رب يسر لنا الأمور ويتقبل مننا، ويكرم كل واحد مجاش المكان الفضيل ده والأرض الطيبة، يا رب كل واحد يجي السنة الجاية واللي مداقش طعم الحج ربنا يدوقهوله".
 
مواضيع ذات صلة
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
lebanon 24
06/06/2025 04:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرو سعد يوجّه رسالة خاصة الى جمهوره
lebanon 24
06/06/2025 04:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة نارية من نجم النصر السعودي إلى الجماهير (صورة)
lebanon 24
06/06/2025 04:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توافد الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
lebanon 24
06/06/2025 04:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:20 | 2025-06-05
10:45 | 2025-06-05
09:41 | 2025-06-05
08:48 | 2025-06-05
08:02 | 2025-06-05
07:00 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24