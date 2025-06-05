أثناء أدائه فريضة الحج للمرة الثانية... نجم شهير يوجّه رسالة إلى جمهوره (صورة)

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وجاء ذلك خلال حديثه لقناة MBC مصر، أثناء تواجده في ، حيث قال: "أنا الحمد لله حجيت قبل كده، المرة دي مختلفة عشان فيها أخويا النجم الكبير أحمد السقا وحبيبنا واخونا النجم الكبير ".وأضاف "التنظيم لا يوصف، كل سنة بلاقي اختلاف، كل واحد موجود في راحة غير عادية"، موجها رسالة للحجاج وللجمهور "ربنا يتقبل منهم ومننا ، ده وقت الدعاء، يا رب كل اللي بيشوفنا يقول يا رب يسر لنا الأمور ويتقبل مننا، ويكرم كل واحد مجاش المكان الفضيل ده والأرض ، يا رب كل واحد يجي السنة الجاية واللي مداقش طعم الحج ربنا يدوقهوله".