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فنون ومشاهير
أثناء أدائه فريضة الحج للمرة الثانية... نجم شهير يوجّه رسالة إلى جمهوره (صورة)
Lebanon 24
05-06-2025
|
12:53
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أكّد النجم
حمادة هلال
أنّه سبق أن أدّى فريضة الحج، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى له، لكنه أشار إلى أن ما يميّز حجّ هذا العام هو مشاركته إلى جانب النجمين
أحمد السقا
وعمرو سعد.
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وجاء ذلك خلال حديثه لقناة MBC مصر، أثناء تواجده في
عرفات
، حيث قال: "أنا الحمد لله حجيت قبل كده، المرة دي مختلفة عشان فيها أخويا النجم الكبير أحمد السقا وحبيبنا واخونا النجم الكبير
عمرو سعد
".
وأضاف "التنظيم لا يوصف، كل سنة بلاقي اختلاف، كل واحد موجود في راحة غير عادية"، موجها رسالة للحجاج وللجمهور "ربنا يتقبل منهم ومننا
يا رب
، ده وقت الدعاء، يا رب كل اللي بيشوفنا يقول يا رب يسر لنا الأمور ويتقبل مننا، ويكرم كل واحد مجاش المكان الفضيل ده والأرض
الطيبة
، يا رب كل واحد يجي السنة الجاية واللي مداقش طعم الحج ربنا يدوقهوله".
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