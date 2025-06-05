بعد طلاقها من زوجها الفنان... هكذا وقعت الإعلامية الشهيرة في حب هذا الممثل!

ضجّت خلال الساعات الماضية بأنباء تتعلق بكيفية تعرّف الممثل المصري على الإعلامية ، وذلك بعد انتشار تفيد بوجود علاقة ارتباط بينهما.

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وفي التفاصيل، نقل ناشطون معلومات عن ناقد فني معروف – لم يُكشف عن اسمه – أفاد بأن " كان له دور أساسي في دعم مها الصغير في برنامجها الجديد، من خلال استضافة عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، وكان من بينهم طارق صبري، وهنا بدأت شرارة التعارف".

وأضاف المصدر: "بأنه في ذلك الوقت كان هناك مشاكل كثيرة بين الصغير والسقا ويتفقان على الانفصال، هذا الامر الذي شجع طارق صبري على استغلال الموقف وبدأ يتقرب من مها لتنفصل بالفعل لاحقا عن السقا، لتبدأ بعدها عملية التقارب والاحتواء تقوى بين الطرفين طارق ومها، إلى أن وقعا في حب بعضهما، واتفقا أن تكون علاقتهما رسمية".

وتابع المصدر: "هذه الأفعال بدأت قبل 6 اشهرعندما خرج صبري مع مها ضيفا في إحدى حلقات برنامجها، مضيفا: "عقد القران نهاية الشهر الحالي، على الرغم من رفض أبناء مها هذه الخطوة".