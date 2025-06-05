Advertisement

فنون ومشاهير

بعد طلاقها من زوجها الفنان... هكذا وقعت الإعلامية الشهيرة في حب هذا الممثل!

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1371137-638847657734481576.jpg
Doc-P-1371137-638847657734481576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء تتعلق بكيفية تعرّف الممثل المصري طارق صبري على الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بوجود علاقة ارتباط بينهما.

Advertisement

وفي التفاصيل، نقل ناشطون معلومات عن ناقد فني معروف – لم يُكشف عن اسمه – أفاد بأن "أحمد السقا كان له دور أساسي في دعم مها الصغير في برنامجها الجديد، من خلال استضافة عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، وكان من بينهم طارق صبري، وهنا بدأت شرارة التعارف".

وأضاف المصدر: "بأنه في ذلك الوقت كان هناك مشاكل كثيرة بين الصغير والسقا ويتفقان على الانفصال، هذا الامر الذي شجع طارق صبري على استغلال الموقف وبدأ يتقرب من مها لتنفصل بالفعل لاحقا عن السقا، لتبدأ بعدها عملية التقارب والاحتواء تقوى بين الطرفين طارق ومها، إلى أن وقعا في حب بعضهما، واتفقا أن تكون علاقتهما رسمية". 


وتابع المصدر: "هذه الأفعال بدأت قبل 6 اشهرعندما خرج صبري مع مها ضيفا في إحدى حلقات برنامجها، مضيفا: "عقد القران نهاية الشهر الحالي، على الرغم من رفض أبناء مها هذه الخطوة". 
مواضيع ذات صلة
كيف علقت الإعلامية الشهيرة على خبر انفصالها عن زوجها الفنان؟ (صورة)
lebanon 24
06/06/2025 08:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
lebanon 24
06/06/2025 08:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. طلاق الإعلامية الشهيرة من زوجها الفنان هو الثالث!
lebanon 24
06/06/2025 08:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها من الفنان الشهير... هكذا علّقت الإعلامية المعروفة على أنباء زواجها الجديد (صورة)
lebanon 24
06/06/2025 08:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:43 | 2025-06-06
23:43 | 2025-06-05
15:20 | 2025-06-05
12:53 | 2025-06-05
10:45 | 2025-06-05
09:41 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24